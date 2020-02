Une saison 8 pour The Blacklist, la carrière criminelle de Raymond Reddington se poursuit sur NBC

En pause jusqu’au printemps, The Blacklist fait un retour prématuré dans l’actualité. On apprend en effet dès à présent que la série a été renouvelée pour une saison 8 et il n’y a aucune raison de penser pour le moment qu’elle sera la dernière.

L’annonce a été faite à l’équipe de la série à l’occasion d’une célébration organisée pour le tournage du 150ème épisode. Celui-ci ne sera pas diffusé avant quelques semaines maintenant, puisque la saison 7 de The Blacklist fera son retour sur NBC le 20 mars prochain.

Quoi qu’il en soit, il apparait que la série avec James Spader et Megan Boone reste, malgré les années, un des atouts du network. Installée le vendredi, elle s’est imposée comme étant un solide ajout à la soirée, une fois toutes les audiences cumulées. Elle délivre en moyenne 1.1 pt sur les 18-49 ans, ce qui est bon pour le vendredi, et 6.6 millions de fidèles.

À noter que, avec cette annonce, The Blacklist rejoint This Is Us, New Amsterdam, Brooklyn Nine-Nine et Superstore dans la liste des séries déjà renouvelées par NBC pour la saison 2020-21.

Tags : The Blacklist

