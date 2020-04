The Good Fight Saison 4 : Diane Lockhart et ses collègues sont de retour dès à présent sur CBS All Access

Bien que la production pour la saison 4 de The Good Fight a dû être stoppée à cause de la pandémie du Covid-19, CBS All Access a maintenu le retour de la série à ce jeudi 9 avril, avec au moins la première partie de saison.

Cette saison 4 de The Good Fight suit donc Reddick, Boseman & Lockhart devant naviguer dans un environnement bien différent maintenant. Après avoir perdu leur plus gros client, Chumhum, et avoir vu la réputation du cabinet en prendre un coup, ils ont été forcés d’accepter l’offre d’un gros cabinet, STR Laurie, pour devenir simplement une petite filiale de ce dernier.

Soudainement, toutes leurs décisions sont remises en cause par la société mère qui les contrôle. Alors que STR se présentait au départ comme des suzerains bienveillants, Diane Lockhart et ses collègues doivent en réalité faire face à leur perte d’indépendance en même temps qu’ils mènent une investigation sur l’émergence d’un mystérieux « Memo 618 ».

La distribution de cette saison 4 de The Good Wife réunit Christine Baranski, Cush Jumbo, Audra McDonald, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Zach Grenier, John Larroquette et Delroy Lindo. Hugh Dancy (en ce moment aussi dans Homeland) sera également présent dans un rôle récurrent.

