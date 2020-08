Counterpart Saison 2 : La vie mon autre (disponible sur Amazon Prime Vidéo)

Dès le départ, Counterpart s’est imposée dans sa première saison de par l’ambition de son concept, utilisant les codes de la série d’espionnage et une touche de science-fiction pour explorer la nature humaine. En saison 2, le show de Justin Marks construit sur tout ce qui a été réalisé auparavant pour rendre son propos plus spécifique.

La série revient avec les deux Howard (JK Simmons) qui ont donc échangé leurs places et la frontière qui est officiellement fermée entre les deux mondes après l’attaque des agents d’Indigo. Cette séparation force des rapprochements et met en avant les similarités autant que les différences entre deux mondes et leurs habitants qui luttent pour affirmer leurs dissensions.

En fait, avec l’aide de l’épisode 6 qui nous ramène aux origines de la division entre les deux mondes, Counterpart s’intéresse toujours plus à l’idée qu’un changement anodin peut faire une différence colossale. Le problème est que certains pensent qu’il ne peut en rester qu’un et que l’autre est destiné à éliminer son double.

L’histoire n’est plus vraiment celle d’Howard Alpha qui, perdu dans le monde de Prime, se retrouve à n’être qu’un pion parmi tant d’autres — alors que son double fait profil bas en s’occupant d’Emily (Olivia Williams) qui est sortie de son coma.

Avec sa figure principale légèrement mise de côté, cette saison 2 de Counterpart se focalise sur d’autres personnages comme Peter (Harry Lloyd) et Clare (Nazanin Boniadi). Maintenant que le mensonge sur lequel leur vie s’est construite a été exposé, ils dépendent l’un sur l’autre pour survivre et ils en viennent à incarner tout le dilemme sur lequel la série se développe.

Ils sont originaires de mondes différents qui paraissent destinés à s’autodétruire, mais ils ne peuvent pas survivre séparément. Avec son personnage placé dans une situation impossible, Harry Lloyd a l’opportunité de briller — nous offrant en plus une version inattendue Peter Prime.

Le problème est que si Peter et Clare s’imposent comme étant un moteur solide pour cette saison, bien aidé par les deux Emily, il est difficile de ne pas noter que l’ensemble est toujours meilleur quand Howard est présent. Même avec une intrigue qui dépasse largement ses deux rôles à présent, JK Simmons domine dans chacune de ses scènes et ses absences se font alors parfois trop sentir.

C’est un peu dommage, mais il retrouvera finalement sa place à l’approche de la conclusion, avec les deux Howard qui se chargent de clore le débat qui poussa le créateur accidentel de cette division entre les mondes à perdre confiance dans son projet.

Dans Counterpart, les doubles sont le reflet de ce que chacun déteste en soi — et cette idée a pris corps dans une allégorie qui va jusqu’au bout de son exploration du sujet pour nous livrer une réflexion complète.

Ce n’est pas la seule chose qui est complétée, puisque cette saison 2 s’affaire à tout conclure. Toutes les storylines, que ce soit autour d’Howard, d’Emily, d’Indigo ou encore de Peter et Clare, sont bien bouclées. Désormais annulée, la série se termine néanmoins avec une minute de trop qui pose la première pierre pour une suite que l’on ne verra pas.

Malgré cela, Counterpart forme un tout plus que satisfaisant, allant au bout de ses idées et de ses concepts. On peut regretter que cette saison 2 ait dû négliger JK Simmons par moment pour y arriver, mais le résultat est là. La série n’a eu de cesse de démontrer qu’elle avait des choses intéressantes à dire et a su le faire brillamment, autant dans son écriture que dans sa mise en scène, et en particulier avec un casting qui donne à lui tout seul un bon argument pour revoir l’intégralité.

Publié en février 2019, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de la mise en ligne de cette saison 2 de Counterpart sur Amazon Prime Video.

