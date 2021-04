No Offence Saison 2 : La guerre des gangs n’aura pas lieu (sur Polar+)

Il aura été nécessaire de patienter un an et demi, mais No Offence a finalement fait son retour, toujours scénarisée par Paul Abbott. Le délai entre les deux saisons a fait monter les attentes, en particulier après une première intrigue détonante.

Le danger avec une série policière du type de No Offence est la répétition. Pour éviter cela, Abbott a la bonne idée de ne pas relancer DI Vivenne Deering (Joanna Scanlan) et son équipe à la poursuite d’un nouveau tueur en série. À la place, ils se retrouvent à tout faire pour stopper une guerre entre gangs qui pourrait mettre la ville à feu.

Tout débute avec une explosion lors de l’enterrement du fils de Nora Attah (Rakie Ayola). Son mari meurt sur le coup et la laisse ainsi à la tête d’une famille criminelle qu’elle dirigeait de toute façon déjà d’une main de fer.

Il ne faut pas compter sur No Offence pour simplement recycler des clichés. Au lieu de cela, la série nous offre un duel entre deux femmes déterminées, Nora et Viv. En sept épisodes, elles vont se mentir, se manipuler, se menacer et s’attaquer directement ou non. Malgré cela, et à cause du respect qu’elles ont l’une pour l’autre, rien n’est jamais aussi simple qu’on pourrait le penser et la série se refuse à juste entrer dans la formule du flic pourchassant le voyou.

Paul Abbott traite en effet Nora Attah comme étant autant un agent de destruction qu’une présence nécessaire dans la dynamique sociale de Manchester. Comme dans la première saison, en plus de l’intrigue principale, le scénariste prend le temps d’explorer d’autres sujets contemporains importants et les dommages collatéraux de la criminalité dans la ville.

Bien entendu, la plus grande force de No Offence reste ses personnages. Si ceux-ci sont toujours aussi peu orthodoxes, ils sont désormais familiers et il ne fait aucun doute qu’ils sont faillibles. Cela dit, l’accent est cette fois moins porté sur leur vie personnelle, autant par manque de temps que de sujets, car Vivienne, Dinah (Elaine Cassidy) ou encore Joy (Alexandra Roach) sacrifient tout pour leur travail. Cette dernière sera cependant mieux mise en avant, montrant d’ailleurs la difficulté qu’il y a à jongler entre les demandes de sa carrière et une vie privée. Les deux se conjuguant alors de façon explosive.

Cela dit, il faut reconnaitre qu’il n’y a de toute façon pas beaucoup de place pour cela. Le rythme de cette saison 2 est enlevé et il y a peu d’occasions pour respirer. Non seulement les épisodes sont denses, mais tout le contexte de l’intrigue impose un sentiment d’urgence qui n’est jamais oublié.

No Offence parvient ainsi à être encore plus haletante, mais elle n’en perd pas pour autant son sens de l’humour qui reste assez noir par moment.

Entre sa guerre des gangs, ses flics plus dédiés que jamais à leur travail et son second degré qui est intact, No Offence réussit non seulement à retrouver ce qui fit le succès de la première saison, mais elle fait également mieux grâce à une écriture moins dispersée et un rythme un peu fou. On ne peut à présent qu’espérer une saison 3 pour pouvoir replonger dans cette série policière qui ne ressemble définitivement à aucune autre.

Déjà publié en mars 2017, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion du début de la diffusion de cette saison 2 de No Offence sur Polar+ ce samedi 3 avril 2021 à partir de 20h55.

