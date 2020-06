Betty White : La pionnière de la télévision en 5 rôles à des époques différentes

Il est impossible de ne pas avoir croisé Betty White sur son écran et pour une bonne raison : on peut retracer toute l’histoire de la télévision en revenant sur sa carrière. L’actrice née en 1922 était là quand tout a commencé et elle n’a jamais arrêté.

Elle a donc une de ses carrières à faire pâlir d’envie, s’étant par ailleurs essayé à bien des choses, et ce, depuis qu’on l’a laissée s’approcher d’un micro. Il est un peu triste de penser que les studios ne voulaient pas d’elle devant une caméra car, apparemment, elle était jugée comme n’étant pas assez photogénique. Rien ne pouvait cependant stopper Betty White qui commença à la radio, avant de rejoindre une émission de variétés en 1949 (dont elle a pris la tête en 1952).

Invitée ou présentatrice de talk-shows, jeux télévisés, documentaires ou autres émissions de variétés, elle a tout fait dans le registre. On peut en dire autant en tant qu’actrice où elle s’est bâti une solide réputation de comédienne. Connue avant tout pour son travail dans la sitcom, son genre de prédilection, Betty White a aussi joué dans du daytime soap opera et des séries dramatiques.

Betty White n’avait donc pas froid aux yeux. Cette pionnière de la télévision en est également une icône, une figure historique, une légende vivante multirécompensée pour son travail. Elle se trouve dans le livre des records pour être la femme avec la plus longue carrière à la télévision dans le divertissement, représentée ci-dessous à travers 5 rôles à des époques différentes :

Life with Elizabeth (1953–55)

En parallèle de son daytime talk show (le premier des trois The Betty White Show), Betty White devint la productrice et la star de Life With Elizabeth. À l’âge de 28 ans, elle fit donc ses premiers pas à la tête de sa propre série, une comédie assez classique qui suivait donc Elizabeth (White) qui vivait en couple avec Alvin (Del Moore). La série n’a pas eu l’impact qu’aura par la suite I Love Lucy et est ainsi quelque peu oubliée aujourd’hui.

The Mary Tyler Moore Show (1973–77)

On pourrait croire que l’amitié entre Mary Tyler Moore et Betty White est à l’origine du casting de cette dernière dans The Mary Tyler Moore Show, mais cela fut presque un obstacle. Quoi qu’il en soit, après le départ de Rhoda (Valerie Harper), il y avait un vide assez important à combler dans la vie de Mary Richards et c’est ainsi que la sardonique séductrice (et désormais légendaire) Sue Ann Nivens (White) fut introduite. L’actrice remporta deux Emmy Awards pour ce rôle.

The Golden Girls (1985–92)

Envisagée à l’origine pour jouer Blanche, Betty White n’était pas très intéressée pour prendre un rôle finalement similaire à Sue Ann. C’est ainsi qu’elle est devenue Rose (et que Rue McClanahan se retrouva à incarner Blanche). Le reste est bien connu, The Golden Girls avec ses 4 amies vivant ensemble en Floride est devenue une des meilleures comédies de son temps et Betty White reçut un autre Emmy Award pour son travail sur la première saison.

Boston Legal (2005–08)

Betty White n’arrête jamais de travailler. Durant les années 2000, on n’a donc pas cessé de la croiser en guest star ici et là. Elle est ainsi apparue dans 3 épisodes de The Practice, ce qui la mena au spin-off Boston Legal (ou Boston Justice en France) où elle fut récurrente. Elle a ainsi tenu le rôle de Catherine Piper, un personnage type de David E. Kelley dans ses excentricités. Betty White s’imposa d’ailleurs comme étant la grand-mère imprévisible, disant souvent des choses inappropriées, un rôle dont elle joue différentes versions depuis un moment déjà.

Hot in Cleveland (2010–15)

Quand TV Land a voulu faire sa marque en diffusant des séries inédites, la chaine spécialisée dans les sitcoms classiques a naturellement fait appel à un casting d’actrices célébrées pour leur travail dans des comédies. Hot in Cleveland est en quelque sorte la nouvelle Golden Girls, mais Betty White est cette fois l’ainée — et la plus populaire.

