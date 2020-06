25 épisodes de Supernatural à revisiter avant la fin de la série

La fin de Supernatural est proche. Si tout se passe bien, nous pourrons découvrir les derniers épisodes dans quelques mois. En attendant, il y en a plus de 300 de disponibles (actuellement sur Amazon Prime Video) si vous êtes tentés de replonger dans le show avant que le moment des adieux ne se présente.

Avec autant d’épisodes, il y en a pour tous les goûts. Nous vous proposons ainsi aujourd’hui une liste qui correspond aux nôtres et qui tend à couvrir Supernatural dans son ensemble — sans pourtant y arriver, il y a juste trop de possibilités.

Si vous ne savez pas de quoi il est question, c’est l’histoire de Sam (Jared Padalecki) et Dean Winchester (Jensen Ackles), deux frères qui parcourent les États-Unis dans leur Impala, chassant monstres, vampires et autres créatures démoniaques, sauvant le Monde régulièrement.

Donc, si vous cherchez des épisodes à revoir avant la fin, en voici 25 qui mélangent tout ce qui a fait et continue de faire Supernatural. Des affaires de monstres aux épisodes méta, en passant par des introductions de personnages cultes, des épisodes conceptuels ou encore des moments épiques. On en oublie beaucoup, puisque la liste est limitée, mais vous pouvez nous suggérer vos propres recommandations dans les commentaires :

Faith (1.12)

Supernatural a un bon épisode pilote, donc autant commencé par cela. Après, Faith s’impose comme étant un bon moyen d’apprécier la relation entre les frères Winchester. Dean se fait électrocuter et son cœur est endommagé. Il survit, mais il n’a plus longtemps à vivre. Sam cherche alors un moyen de le sauver et trouver un prêcheur prétendant pouvoir soigner ce qui est incurable. Naturellement, cela cache un terrible secret.

Nightshifter (2.12)

Une des qualités premières de Supernatural est sa capacité à mélanger une formule en apparence rigide avec des twists, des monstres et de l’humour — et une excellente soundtrack. Nightshifter est une des plus belles illustrations de cela en début de série. Sam et Dean enquêtent sur une série de braquages qui impliquent des employés volant leur employeur avant de se suicider. Un ancien garde de la sécurité paranoïaque a fait ses propres recherches et a trouvé une solution incroyable. Les Winchester réalisent que la réalité est encore pire, un « shapeshifter » est responsable. Quand ils tentent de l’arrêter, ils se retrouvent impliqués dans un braquage de banque.

Jus in Bello (3.12)

Une série comme Supernatural ne peut pas passer à côté d’un occasionnel Bottle Episode. Dans le cas de Jus in Bello, les scénaristes tournent une situation à la Assault on Precinct 13 en un grand moment de la série. Sam et Dean sont chassés par le FBI et se retrouvent captifs avec l’agent Henriksen (Charles Malik Whitfield) dans un commissariat qui est attaqué de toute part par une horde de démons. La recette est simple, explosive et délivre un coup final tout simplement mémorable.

Ghostfacers (3.13)

Quand Supernatural s’attaque avec humour à la Real TV, cela nous mène à l’introduction des Ghostfacers. Sam et Dean enquêtent sur une maison hantée et rencontrent alors Harry Spangler (Travis Wester) et Ed Zeddmore (A. J. Buckley) qui, avec leur petite équipe, filment le pilote de leur émission « Ghostfacers ». Rapidement, la situation vire à l’horreur, car la maison est bien hantée et les Winchester doivent aider l’équipe de chasseurs de fantômes à s’en sortir.

Lazarus Rising (4.1)

Quand la saison 3 de Supernatural s’est terminée, Dean se retrouva en Enfer. La solution au problème mena à l’introduction des Anges et, tout particulièrement, de Castiel avec Misha Collins qui délivra immédiatement une performance qui garantissait qu’il allait entrer dans les annales de la série — on n’imaginait pas à l’époque qu’il serait toujours là une décennie plus tard. C’est donc un moment clé du show, une des meilleures reprises de son histoire également. Un épisode qui changea beaucoup de choses.

In the Beginning (4.3)

Certains épisodes de Supernatural paraissent presque anecdotiques, mais laissent étrangement une longue impression. Quand Castiel entraine Dean dans le passé, en 1973, nous rencontrons les jeunes John Winchester (Matt Cohen) et Mary Campbell (Amy Gumenick), mais aussi les parents de cette dernière qui étaient des hunters… D’autres révélations surprises arrivent rapidement.

The Monster at the End of This Book (4.18)

Nous en sommes à la quatrième saison et Supernatural a déjà délivré quelques épisodes laissant entrevoir la capacité des scénaristes à faire dans le méta et l’autodérision. Néanmoins, The Monster at the End of This Book emmène tout cela à un niveau supérieur. Sam et Dean découvrent que leurs aventures sont chroniquées dans une série de livres à la qualité douteuse. Ils enquêtent et rencontrent Chuck Shurley (Rob Benedict), un auteur qui reçoit des visions. Il se révèle être un prophète… Tout ceci est à la fois délirant et monumental pour la mythologie du show, mais si on l’ignorait à l’époque de sa diffusion.

Changing Channels (5.8)

Introduit dans le célébré « Mystery Spot » (3.11) qui était une version Supernatural de Un jour sans fin, le Trickster (Richard Speight, Jr.) a plus d’un tour dans son sac pour tourmenter Sam et Dean. Il fait alors un retour bien plus inventif et surprenant quand il utilise ses pouvoirs pour coincer les Winchester dans diverses émissions de télévision. Pleins de surprises et de références (et hommages).

Abandon All Hope (5.10)

Si Supernatural sait être légère, elle a ses moments tragiques. Abandon All Hope est l’un des plus mémorables dans ce registre. Nous sommes à la mi-saison. Sam et Dean pensent avoir ce qu’il faut pour tuer Lucifer (Mark Pellegrino) grâce à l’assistance que Crowley (Mark A. Sheppard) leur a fournie. Avec Ellen (Samantha Ferris) et Jo (Alona Tal), ils se préparent à la confrontation. Rien ne tournera comme prévu.

Two Minutes to Midnight (5.21)

Une des scènes les plus mémorables de Supernatural, toutes saisons confondues, est indiscutablement l’introduction de La Mort (Julian Richings), une entité qui changera le cours de la série. Alors que l’affrontement final contre Lucifer se prépare, Dean rencontre La Mort pour récupérer sa bague qui doit permettre de mener à bien son plan final, mais il doit se préparer à faire des sacrifices.

Swan Song (5.22)

La fin de la saison 5 de Supernatural est également la fin d’une ère, puisque le créateur du show, Eric Kripke, arrive au bout de son histoire et passe le relais à d’autres scénaristes pour la suite après cet épisode qui est donc l’apogée de cinq saisons de travail. La confrontation contre Lucifer a bien lieu et rien n’est jamais simple pour les Winchester, Castiel et leurs alliés.

Weekend at Bobby’s (6.4)

Que seraient les Winchester dans Bobby (Jim Beaver), leur père de substitution ? Probablement pas grand-chose, mais les scénaristes de Supernatural ne lui avait pas pour autant offert du matériel à sa hauteur. Nous avons donc là un épisode (le premier réalisé par Jensen Ackles) qui se centre sur Bobby, nous montrant ce qu’est sa vie quand Sam et Dean sont sur la route. Il se trouve que cela peut être assez agité.

The Man Who Would Be King (6.20)

Comme Bobby, Castiel a été indispensable au succès de Supernatural et il a le droit à un épisode dans cette saison 6 qui est raconté de son point de vue. Étant donné le rôle clé que l’Ange a joué dans tout ce qu’il s’est produit dans cette saison 6, découvrir sa vision des choses mène à des révélations et des émotions, dans la pure tradition de la série. Le résultat est bien supérieur à la conclusion de toute la story-arc.

Death’s Door (7.10)

Bobby a été gravement blessé et se retrouve dans le coma. Il revisite alors ses propres souvenirs, poursuivis par un Faucheur qui en a après son âme. Un hommage à la hauteur de Bobby qui continue de prouver combien le personnage a été l’un des meilleurs de Supernatural à ce point de la série, en particulier durant cette période moins mémorable.

Pac-Man Fever (8.20)

Charlie Bradbury (Felicia Day) est le genre de succès improbable dans l’univers de Supernatural, un personnage qui paraissait n’être là que le temps d’un épisode pour jouer sur un stéréotype et qui reviendra pour gagner une dimension nouvelle. Dans cet épisode qui est son troisième dans la série, elle fait appel à Sam et Dean quand elle tombe sur une affaire de liquéfaction. Sam étant indisposé, Dean prend Charlie sous son aile pour lui apprendre le métier et cela mènera à une rencontre avec un Djinn qui nous entrainera dans la tête de Charlie, ce qui prend la forme d’un jeu vidéo.

Holy Terror (9.9)

À ce stade de la série, Supernatural ne proposait pas forcément les story-arcs les plus mémorables de son histoire. Celle de la guerre des Anges a par exemple peiné à faire des étincelles, jusqu’à cet épisode qui offre une montée conséquente des enjeux, mais aussi quelques notes d’humour pour contrebalancer, ainsi qu’une conclusion tragique qui prend par surprise.

First Born (9.11)

Au fil des saisons, Supernatural a offert d’enthousiasmantes relectures d’histoires bien connues. Dans First Born, la série nous introduit à Caïn (celui qui tua Abel, forcément), faisant de lui un démon à la retraite interprété par Timothy Omundson — une performance qui justifie à elle seule le visionnage de l’épisode. Le tout ouvre un nouveau chapitre dans la mythologie de la série.

Fan Fiction (10.5)

Pour son 200ème épisode, Supernatural rend tout simplement hommage à ses fans avec une histoire de disparitions dans un lycée qui se termine avec une comédie musicale adaptant les romans de Chuck Shurley. Entre les dialogues méta, les multiples références au passé de la série, de bons numéros musicaux et un sympathique clin d’œil final, la série passe une étape mémorable de son existence avec brio.

Baby (11.4)

Comme le titre l’indique, cet épisode se déroule du point de vue du personnage le plus mal traité de toute l’histoire de Supernatural, Baby — la fameuse Impala qui transporte les Winchester depuis le début. L’approche est originale et cela permet d’avoir une nouvelle perspective sur tout ce qui fait fonctionner la série. Pourtant, il ne s’agit que d’une affaire de monstres comme plein d’autres pour Sam et Dean, mais la vision de Baby donne à l’ensemble une fraicheur nouvelle.

Just My Imagination (11.8)

Quand Supernatural nous propose d’explorer le monde magique des amis imaginaires, cela nous donne une aventure colorée avec Sully (Nate Torrence), l’ami imaginaire de Sam. Cela devient une aventure initiatique pour ce dernier, une exploration de la psyché du personnage avec quelques pointes d’excentricités.

Don’t Call Me Shurley (11.20)

À ce stade de la série, le monde de Supernatural est peuplé de figures mémorables. Don’t Call Me Shurley se concentre brillamment sur deux d’entre elles, Metatron (Curtis Armstrong) et le fameux Chuck qui confirme une fois pour toutes qu’il est en réalité Dieu. Chuck veut que Metatron l’aide à éditer son autobiographie, ce qui mène à une exploration du libre arbitre et du pouvoir des histoires. Sam et Dean occupent une place limitée, mais cela n’en fait pas moins un des meilleurs épisodes de cette période du show.

Stuck in the Middle (With You) (12.12)

Supernatural nous a offert un bon nombre d’épisodes « hommage ». Avec un titre comme Stuck in the Middle (With You), c’est sans surprise Quentin Tarantino qui inspire ici les scénaristes — et plus précisément Reservoir Dogs. Chaque acte se concentre sur un personnage différent, les différents points de vue apportant leurs lots de surprises, y compris des révélations inattendues sur le passé de Crowley. C’est ludique et tragique à la fois.

Scoobynatural (13.16)

Quand Supernatural rencontre Scooby-Doo, tout simplement. La série a exploré des concepts un peu fous avec les années, et ce, avec succès. Ce crossover avec Scooby-Doo ne va pas changer cet état de fait. Dean vit son rêve, Dam et Castiel sont un peu déphasés par l’absurdité de tout cela, mais ils l’embrassent finalement pour vivre cette aventure totalement débridée et assez inoubliable.

Moriah (14.20)

Quatorze saisons, c’est long. Pourtant, Supernatural parvient encore à surprendre avec ce season finale qui est certainement le plus électrisant que le show a délivré depuis bien longtemps. Chuck est de retour pour aider Sam et Dean, ce qui ne tourne pas comme ils l’espéraient. Il est un peu dommage que la saison 15 n’ait pas été à la hauteur de ce que final promettait, mais il ne faut pas pour autant diminuer le plaisir que cette fin de saison a procuré.

Avec plus de 300 épisodes dans lesquels choisir, lesquels ajouteriez-vous à la liste ?

