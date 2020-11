Après Le jeu de la dame et Barbares, les séries Netflix à venir de Dash & Lily à Sabrina

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé Le jeu de la dame et Barbares . Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Jeudi 5 novembre

Paranormal (saison 1) – Série du Moyen-Orient. Dans les années 60, le Dr Refaat Ismail, hématologue, devient malgré lui une référence en matière d’enquêtes paranormales. D’après l’œuvre d’Ahmed Khaled Tawfik.

Lundi 9 novembre

Undercover (saison 2)

Mardi 10 novembre

Dash & Lily (saison 1) – C’est Noël, et Dash le désabusé et Lily l’enjouée échangent messages et défis dans un carnet rouge aux quatre coins de New York. Qui a dit que les contraires s’attirent ?

Bad Banks (saison 2)

Mercredi 11 novembre

The Liberator (saison 1) – Une troupe de soldats unis par-delà leurs différences combat avec courage et héroïsme pour libérer l’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Inspiré de faits réels.

Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun (saison 1) – Le trio comique australien Aunty Donna illustre son style unique, absurde et décalé à travers une collection de sketches, de chansons et de personnages éclectiques.

Vendredi 13 novembre

Coup pour Coup (mini) – Victime de chantage, un éditeur millionnaire est confronté à une question de vie ou de mort. D’après une nouvelle de Jack London transposée dans le Madrid d’aujourd’hui.

Dimanche 15 novembre

The Crown (saison 4) – déjà renouvelée jusqu’à sa saison 6.

Mercredi 18 novembre

Le goût des marguerites (saison 2)

Mercredi 25 novembre

Great Pretender (saison 2)

Vendredi 27 novembre

Virgin River (saison 2)

Le Noël de trop (saison 1) – Série allemande. Rien ne va pour Bastian qui fait face au blues de fin d’année accentué par une carrière musicale qui ne décolle pas et la récente rupture avec sa petite-amie Fine. Il espère que rendre visite à sa famille pour Noël va l’aider à lui changer les idées, mais découvre sur place que son frère sort maintenant avec Fine. Une surprise qui lui plombe le moral et n’annonce pas un Noël festif pour Bastian, mais la période est pleine de surprises…

Vendredi 4 décembre

Selena: La Série (saison 1) – Tandis que Selena réalise ses rêves, la chanteuse américaine d’origine mexicaine et sa famille doivent faire des choix difficiles sur les plans affectifs et musicaux. Inspiré de faits réels.

Samedi 5 décembre

Detention (saison 1) – Série taïwanaise. Mort, désobéissance et désespoir règnent sur un lycée de Taïwan dans les années 1960. Des décennies plus tard, une élève découvre les secrets qui hantent encore ce lieu.

Mercredi 9 décembre

Ashley Garcia : Genius in Love – Christmas Special

The Big Show Show – Christmas Special

Jeudi 10 décembre

Alice in Borderland (saison 1) – Série japonaise basée sur un manga. Un jeune homme fou de jeux vidéo se retrouve avec ses deux amis dans un Tokyo alternatif où ils doivent disputer des jeux dangereux pour survivre.

Vendredi 25 décembre

La Chronique des Bridgerton (saison 1) – Inspirée des romans à succès, cette série suit les huit frères et sœurs de la puissante famille Bridgerton dans leur quête de l’âme sœur.

Jeudi 31 décembre

Les nouvelles aventures de Sabrina (saison 4) – Dernière saison de la série.

Vendredi 8 janvier

Cobra Kai (saison 3)

