13 épisodes What If? pour voir les séries autrement

Et si HBO n’avait jamais commandé The Sopranos, serions-nous ici en train de parler de séries ? Peut-être… En tout cas, dans les séries, tout peut changer rapidement et il arrive que certains scénaristes aient envie d’explorer ce qu’aurait pu être leur show avec un personnage en moins ou si leur héros avait pris une décision différente.

Cela nous donne ce que l’on appelle un épisode « What If? ». Le concept n’est pas nouveau et il fut même popularisé dans la culture américaine par le film La vie est belle de Frank Capra dans lequel nous rencontrons l’ange Clarence qui montre à George Bailey (James Stewart) que la vie des gens de Bedford Falls ne serait définitivement pas meilleure s’il était parti. C’est un classique de Noël qui a été dérivé de plusieurs façons, l’ange étant occasionnellement remplacé par d’autres créatures fantastiques. Le résultat est cependant toujours le même.

Parfois, il n’est même pas question d’avoir un tel point d’entrée, l’épisode étant simplement entièrement placé dans une réalité alternative. Cela dit, la conclusion est bien souvent la même, le monde ne serait pas meilleur si notre héros disparaissait ou avait choisi une route plus facile. Pour le vérifier, voici 10 séries qui nous ont offert des épisodes What If?

1. Grey’s Anatomy – If/Then (8.13)

Shonda Rhimes aime le concept. Elle l’a ainsi déjà employé dans l’épisode If/Then de la saison 8 de Grey’s Anatomy dans lequel Meredith se demande ce que sa vie aurait été si sa mère n’avait pas été malade et avait été aimante et encourageante.

2. Buffy the Vampire Slayer – The Wish (3.09)

Un classique de Buffy the Vampire Slayer, cet épisode what if? explore un monde dans lequel Buffy Summers n’est jamais venu à Sunnydale. Le résultat est tragique.

3. The Star Trek: The Original Series - Mirror, Mirror (2.04)

Un épisode incontournable pour Star Trek, Mirror, Mirror nous introduit à l’univers miroir à la suite d’un problème de fonctionnement du téléporteur. On découvre ainsi ce que serait le monde de Star Trek si les membres de l’équipage du Capitaine Kirk étaient mauvais. La franchise explora cet univers plusieurs fois par la suite, notamment Star Trek : Next Generation, Star Trek Voyager, Enterprise et Star Trek: Discovery.

4. Friends - The One That Could Have Been (6.15 & 16)

La vie aurait pu être bien différente pour les amis de Friends. D’ailleurs, pour explorer ce qu’ils auraient pu devenir, il a fallu un double épisode. On a ainsi le droit à une histoire alternative, si Rachel avait épousé Barry ; si Ross n’avait jamais découvert la vérité sur Susan et n’avait pas divorcé ; si Monica n’avait jamais perdu son poids ; si Joey travaillait encore dans Days of Our Lives ; si Chandler était devenu un auteur de comic books ; et si Phoebe avait travaillé dans la finance.

5. Supernatural – What Is And What Should Never Be (2.20)

Que seraient devenu les frères Winchester si leur mère n’avait pas été tuée par le Démon aux yeux jaunes ? Dès la fin de la saison 2, les scénaristes de Supernatural ont posé la question et, quand Dean affronte un Djinn, il a l’occasion de le découvrir la réponse.

6. Party of Five – What If (6.15)

Comme Scandal, Party of Five (ou La Vie à cinq en France) célébra son 100ème épisode en se demandant comment serait la vie de la famille Salinger si une autre voie avait été suivie. Naturellement, cela veut dire : où en seraient-ils si leurs parents n’étaient pas morts dans l’accident de voiture qui sert de point de départ à la série. Ironiquement, cela se passe dans un rêve de Bailey alors qu’il vient lui-même d’avoir un accident de voiture après avoir trop bu.

7. NewsRadio – Space (3.24) et Sinking Ship (4.22)

La comédie NewsRadio s’est amusée deux fois avec le concept. Chaque épisode débute avec Phil Hartman qui plante le décor en s’adressant directement à la caméra. Dans Space, l’équipe se retrouve à travailler dans l’espace, tandis que, dans Sinking Ship, c’est à bord du Titanic que l’action prend place. L’idée derrière cet épisode était que, puisque NBC allait possiblement annuler le show, l’image du navire qui coule était appropriée. La série a continué une saison de plus, malheureusement, Phil Hartman nous quitta après Sinking Ship.

8. Smallville – Lexmas (5.09)

Les scénaristes de Smallville ont décidé de se la jouer Dickens en quelque sorte avec l’épisode Lexmas dans lequel Lex Luthor se fait tirer dessus. Il se retrouve dans un coma durant lequel il reçoit la visite du fantôme de sa mère qui lui montre une vie sans son père.

9. The Big Bang Theory – The Cooper Extraction (7.11)

Si dans It’s a Wonderful Life, c’est George Bailey qui voit comment serait la vie des autres sans lui, dans The Big Bang Theory, ce sont les amis de Sheldon qui imaginent ce que serait devenue leur existence sans lui. Dans les deux cas, cela se passe à Noël.

10. Doctor Who – Turn Left (4.11)

En plein cœur de la quatrième saison de la version actuelle de Doctor Who, nous suivons Donna qui explore ce que serait son existence à présent si elle avait tournée à gauche et n’avait jamais rencontré le Docteur – et n’était donc jamais devenue sa compagne.

11. Scandal – The Decision (6.10)

Pour son épisode 100, Scandal a décidé de se demander ce qu’il serait arrivé si Olivia Pope (Kerry Washington) n’avait pas fait tout ce qui était nécessaire (illégalement) pour que Fitz (Tony Goldwyn) soit élu Président des États-Unis. La réponse est : ils se seraient mariés. Mais que serait-il arrivé à tous leurs amis et collègues ? La vie aurait également été bien différente.

12. Arrow – Invasion! (5.08)

C’est également avec son épisode 100 qu’Arrow a décidé d’explorer les routes non parcourues par ses héros, et ce, en plein cœur de son cross-over annuel ! Ainsi, après avoir été capturé par les extraterrestres envahisseurs joyeusement nommés les Dominateurs, Oliver Queen (Stephen Amell) se réveille dans un monde où sa famille est en vie et où il est sur le point d’épouser Laurel (Katie Cassidy).

13. Switched at Birth – Ecce Mono (2.15) et Yuletide Fortune Tellers (3.22)

La série Switched at Birth en a eu deux. Le concept de la série étant que Bay (Vanessa Marano) et Daphne (Katie Leclerc) ont été échangées à la naissance, le premier épisode What If? explore ce qui se serait produit si l’échange avait été révélé quand les deux enfants n’avaient que trois ans, tandis que le second (qui est également un épisode de Noël) explore leur existence si l’échange n’avait jamais eu lieu.

