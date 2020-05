À l’approche de la diffusion de la saison 3 d’Agatha Raisin sur la chaine britannique Sky, le network a confirmé que la série avait décroche une saison 4.

Mieux que cela, la production de cette saison 4 d’Agatha Raisin a déjà commencé, mais est entré en pause en raison du COVID-19. Tout est donc prêt pour une reprendre lorsque cela sera possible.

Rappelons qu’Agatha Raisin est l’antihéros de l’auteure M.C. Beaton. Cette incurable citadine et professionnelle spécialisée dans les relations publiques décide, à l’aube de ses 50 ans, d’abandonner sa vie à Londres dans l’espoir de prendre un nouveau départ dans le village faussement calme de Carsley. Sur place, elle va se lancer dans un nouveau hobby : investigatrice.

Annulée au terme de sa première saison par Sky One, Agatha Raisin a été sauvée par le service de streaming américain Acorn TV qui a repris la série et a donc déjà mis en ligne la troisième saison. Sky One a de son côté acheté les droits de diffusion pour l’Angleterre.

La saison 3 se composait de 4 histoires (qui sont proposés sous la forme de 8 épisodes en Angleterre, adaptant les romans Gare aux fantômes, Agatha Raisin and the Deadly Dance, L’Enfer de l’amour et Du Lard ou du Cochon.

Aucune information n’a été pour le moment communiquée sur les livres servant d’inspiration pour les nouveaux épisodes.

Agatha Raisin met à l’affiche Ashley Jensen, Mathew Horne, Matt McCooey, Jamie Glover, Lucy Liemann, Jason Barnett, Jason Merrells et Rhashan Stone.

