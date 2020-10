Une saison 12 pour Archer, l’espion poursuivra ses aventures sur FXX

Alors que la saison 11 d’Archer se conclura sur la chaine américaine FXX dans une semaine, il est annoncé que cela ne marquera pas la fin de la série. En effet, elle a été officiellement renouvelée pour une saison 12.

Pendant un moment, il avait été suggéré que la saison 10 d’Archer serait la dernière, puisque Adam Reed, le créateur du show, avait annoncé son départ. La série fut néanmoins reconduite pour une saison 11. Casey Willis est désormais showrunner, mais Reed est toujours impliqué, bien que son rôle ait diminué. Les audiences quant à elles ont progressé de 32%.

La saison 11 d’Archer marque un retour « à la normale » pour la série. Après trois saisons dans le coma, l’agent secret s’est réveillé et rejoint le business familial qui est redevenu ce qu’il était à New York. Sterling Archer doit cependant y regagner sa place.

