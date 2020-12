Ashley Garcia et Le show de Big Show : Fin de série aux couleurs de Noël à découvrir dès à présent sur Netflix

C’est la fin pour Ashley Garcia : Géniale et amoureuse et pour Le show de Big Show, les deux comédies familiales de Netflix font leurs adieux dès à présent sur la plateforme de streaming à l’aide d’épisodes spéciaux pour les fêtes.

En effet, après avoir ramené les deux séries à l’occasion d’un crossover évènement sportif appelé « Intercomédies » il y a déjà quelques mois, Netflix avait annoncé que la fin était proche aussi bien pour Ashley Garcia : Géniale et amoureuse que pour Le show de Big Show, tandis que Mr Iglesias vient de faire son retour et attend que son sort soit fixé. Néanmoins, cela est festif, car ce sont des épisodes de Noël qui leur permettent de faire leurs adieux.

Si vous n’êtes pas familiers avec Ashley Garcia : Géniale et amoureuse, cela parle donc de la jeune Ashley Garcia (Paulina Chávez), 15 ans, qui déménage à l’autre bout des États-Unis afin de poursuivre une carrière dans la robotique, tout en explorant l’univers infini de l’adolescence. Dans l’épisode final, une soirée de Noël prend une tournure inattendue quand Ashley se cogne la tête et voit à quoi ressemblera son futur proche avec Victor, Tad, Stick et Brooke.

De son côté, Le show de Big Show nous invite à retrouver l’ancien catcheur professionnel Big Show alors qu’il quitte le ring et se prépare pour un challenge encore plus difficile : élever ses trois filles avec son épouse, en Floride. Dans son dernier épisode, bloqué sur le canapé avec une jambe cassée, le Big Show regarde Cassy, alias Mère Noël, se démener tandis que les filles retournent la maison pour trouver leurs cadeaux.

