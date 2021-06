Black Lightning Saison 4 : Jefferson et sa famille reprennent une dernière fois le combat, dès maintenant sur Netflix

Voilà un peu plus d’un mois que la diffusion de la saison 4 de Black Lightning est arrivée à sa conclusion sur la chaine américaine The CW. En France, il n’est plus besoin d’attendre, nous pouvons découvrir dès à présent sur Netflix l’intégralité des derniers épisodes de la série.

L’histoire de cette saison 4 de Black Lightning se construit sur les conséquences directes des évènements marquants la conclusion de la précédente, puisque Jefferson (joué par Cress Williams) remet en question ce qu’il fait en tant que Black Lightning à la suite de la mort de son ami le détective Henderson (Damon Gupton).

Cela dit, si le père a des doutes sur le futur de sa mission en tant que héros de Freeland, ses filles vont poursuivre le combat. Cette ultime saison nous entraine alors à la fin de l’histoire et nous introduit même à ce qui aurait pu être un spin-off sur le personnage de Khalil Payne/Painkiller (Jordan Calloway), mais The CW a décidé de ne pas le commander.

Au casting de cette saison 4 de Black Lightning, nous retrouvons Cress Williams, China Anne McClain, Nafessa Williams, Christine Adams, Marvin « Krondon » Jones, Jordan Calloway, James Remar et Chantal Thuy.

