Une saison 2 pour Braqueurs : La Série, Netflix annonce le renouvellement

Mise en ligne à la fin du mois de septembre sur Netflix, Braqueurs : La série n’a peut-être pas fait autant de bruit que Squid Game, mais cela ne l’a pas empêché de trouver son public.

Ainsi, la plateforme de streaming nous annonce officiellement aujourd’hui que la série française a été renouvelée. Elle reviendra pour une saison 2 l’année prochaine.

De quoi parle Braqueurs ?

Création de Hamid Hlioua et Julien Leclercq, Braqueurs est une série d’action basée sur le film du même nom. L’histoire se centre sur un braqueur chevronné qui veut protéger sa famille d’un baron de la drogue et se retrouve alors happé dans une guerre de territoire sans merci, entraînant avec lui son équipe. Tout débute quand Shaïnez et Liana, petites arnaqueuses, éveillent la furie d’un trafiquant de drogue bruxellois en dévalisant l’un de ses sbires. L’oncle de Shaïnez vient à la rescousse.

*on remet notre cagoule* Braqueurs Saison 2, prochainement. pic.twitter.com/VXUUI8JS3i — Netflix France (@NetflixFR) November 22, 2021

Le casting de la première saison de 6 épisodes de Braqueurs réunissait Sami Bouajila, Tracy Gotoas, Samuel Jouy, Nabiha Akkari, Sofia Lesaffre, Salim Kechiouche, Noureddine Farihi, Geert Van Rampelberg et Bakary Diombera.