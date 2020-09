Des : David Tennant est le tueur en série Dennis Nilsen, dès ce soir sur ITV

Une des séries notables de la rentrée automnale sur le petit écran britannique est une lugubre histoire vraie qui nous est racontée dans la mini-série Des dont la diffusion débute ainsi ce soir sur ITV et se poursuit jusqu’à mercredi.

Scénarisée par Luke Neal, Des se propose de revenir sur l’histoire du tueur en série Dennis Nilsen qui est donc connu sous le nom « Des ». Décédé en 2018, il avait été condamné en 1994 pour 6 meurtres et deux tentatives de meurtre. Le véritable compte de ses victimes serait néanmoins deux fois plus important que cela.

Racontée en trois épisodes de trois points de vue différents, ceux de Dennis Nilsen (David Tennant), du DCI Peter Jay (Daniel Mays) et du biographe Brian Masters (Jason Watkins), cette histoire revient sur les meurtres commis par Des entre 1978 et 1983, sur son arrestation et sa condamnation, s’intéressant aux conséquences personnelles et professionnelles de toute l’affaire sur ceux qui sont entrés en contact leur tueur.

Au niveau du casting, David Tennant, Daniel Mays et Jason Watkins sont entourés dans ces trois épisodes de Des par Ron Cook, Faye McKeever, Chanel Cresswell, Barry Ward, Tony Way, Bronagh Waugh, Laurie Kynaston, Ross Anderson, Ben Bailey Smith, Jay Simpson, Silas Carson et Stuart McQuarrie.

