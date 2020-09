Family Business Saison 2 : Jo veut fermer la beucherie familiale, dès maintenant sur Netflix

Pour la rentrée, le business familial des Hazan reprend de plus belle sur Netflix dans la comédie française Family Business. La plateforme de streaming propose ainsi dès aujourd’hui l’intégralité de la seconde saison.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création d’Igor Gotesman qui a également été scénarisée par Olivier Rosemberg et François Uzan, Family Business raconte l’histoire de Joseph, 35 ans, qui fourmille d’idées de business… même s’il continue à travailler dans la boucherie casher de son père, Gérard. Lorsqu’il apprend de source « sûre » que le cannabis va être légalisé, c’est la révélation. Son idée de génie est de transformer, à l’aide de sa famille et de ses potes, la boucherie familiale en « beucherie »…

La saison 2 reprend un an plus tard alors que l’entreprise est en plein essor et que la famille mène la grande vie. Se retrouvant obligé de choisir entre cultiver du cannabis et élever ses enfants, Jo tente de convaincre sa famille de tout arrêter. Mais les catastrophes s’enchaînent.

Au niveau du casting, la saison 2 de Family Business rassemble Jonathan Cohen, Gérard Darmon, Julia Piaton, Liliane Rovère, Olivier Rosemberg, Ali Marhyar, Lina El Arabi, Louise Coldefy, Enrico Macias et Valérie Damidot.

