Une saison 3 pour Hanna, la tueuse d’Amazon poursuit son combat

Voilà une dizaine de jours que la saison 2 d’Hanna a été mise en ligne sur Amazon Prime Video et il ne sera pas nécessaire de patienter plus longtemps pour découvrir le sort réservé à la série. Une saison 3 vient en effet d’être officiellement commandée.

Comme les autres plateformes de streaming, Amazon Prive Vidéo ne dévoile pas les audiences de ses programmes, mais il a été confirmé que Hanna a réalisé une excellente première semaine avec sa saison 2. Difficile de quantifier cela. Néanmoins, il est indéniable que la performance est suffisante pour mener à un renouvellement.

Si vous n’êtes pas familiers avec Hanna, c’est une série d’action basée sur le film éponyme signé Joe Wright qui est adaptée par David Farr. On suit Hanna (Esme Creed-Miles) qui est entrainée par son père Erik (Joel Kinnaman) à survivre dans toutes les circonstances. Ancien agent, ce dernier a donc élevé Hanna isolée du monde pendant 15 ans. Quand la jeune fille s’enfuit dans le but de voir le monde, elle ne tarde pas à réaliser que c’est impossible, car elle est la cible de la CIA. En saison 2, à la suite de découvertes sur ses origines, Hanna décide d’infiltrer le programme Utrax qui a produit tout un contingent de jeunes tueuses et est à présent sous la direction de John Carmichael (Dermot Mulroney), le mentor de Marissa (Mireille Enos). Hanna doit alors agir pour mettre un terme à l’opération.

Au niveau de la distribution, Hanna réunit donc Esmé Creed-Miles et Mireille Enos, mais aussi Yasmin Monet Prince et Dermot Mulroney, ainsi qu’Anthony Welsh, Severine Howell-Meri, Cherelle Skeete et Gianna Kiehl.

