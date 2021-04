Home Economics Saison 1 : Topher Grace, Jimmy Tatro et Caitlin McGee forment la nouvelle famille (moderne) d’ABC à partir de ce soir

ABC est à la recherche de sa nouvelle Modern Family, et nous introduit ainsi à la famille de Home Economics, la série fait ses débuts sur le network américain ce mercredi 7 avril.

Création de John Aboud et Michael Colton, Home Economics est ainsi une comédie familiale dont les trois membres — deux frères et une sœur — ont une situation économique et maritale différente.

Nous avons donc Tom (Topher Grace), le romancier en manque d’inspiration qui appartient à la classe moyenne ; Sarah (Caitlin McGee) qui arrive à peine à joindre les deux bouts ; et Connor (Jimmy Tatro) qui est tout simplement riche. Ils sont différents, mais ont besoin des uns et des autres.

Au casting de cette première saison de Home Economics, nous trouvons Topher Grace, Jimmy Tatro, Caitlin McGee, Karla Souza, Sasheer Zamata, Shiloh Bearman, Jordyn Starr Curet, Chloe Jo Rountree et JeCobi Swain.

