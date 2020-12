Home For Christmas Saison 2 : Johanne est de retour pour Noël, dès maintenant sur Netflix

Le programme de Noël de Netflix s’étoffe encore un peu avec un nouveau passage en Norvège aux côtés de Johanne dans la saison 2 de Home For Christmas dont l’intégralité des épisodes est dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Per-Olav Sørensen, Home For Christmas est une série nous venant de Scandinavie, dans la première saison, nous a introduits à Johanne, une éternelle célibataire qui va enfin amener un petit ami dans sa famille pour Noël ! Du moins, c’est ce qu’elle avait prévu. Le souci est que, quand elle se fait larguer, il ne lui reste que 24 jours pour le remplacer. Johanne se lance alors à corps perdu sur le marché des célibataires et fait rapidement quelques rencontres, certaines plus intéressantes que d’autres…

La saison 2 nous invite à passer de nouveau le mois de décembre avec Johanne alors qu’elle poursuit sa recherche d’un amour réel. Quand sa famille et le monde autour d’elle commencent à s’effondrer, elle se demande si elle peut encore persister dans sa quête d’Amour. Mais peut-être qu’elle rencontrera celui qu’elle recherche cette année.

Au niveau du casting, Home For Christmas rassemble Ida Elise Broch, Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, Oddgeir Thune, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Edward Schultheiss, Felix Sandman, Ghita Nørby, Hege Schøyen, Bjørn Skagestad et Mads Sjøgård Pettersen.

