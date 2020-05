I Know This Much Is True : Mark Ruffalo face aux douloureux secrets de famille, dès ce week-end sur HBO et OCS

Mark Ruffalo se dédouble pour la mini-série I Know This Much is True, à partir de c dimanche 10 mai sur la chaine payante HBO – et dans la foulée chez nous sur OCS.

Adaptation en 6 épisodes du livre de de Wally Lamb publié en France sous le titre La Puissance des vaincus, I Know This Much is True nous relate l’histoire des deux frères jumeaux Thomas et Dominick Birdsey, et plus spécifiquement, leur saga familiale à travers leurs parcours bien différent. C’est ainsi que lorsque Thomas Birdsey se fait interner, Dominick se retrouve à fouiller dans leur passé d’enfants illégitimes et maltraités, de relire l’histoire familiale pour tenter de le sauver. Il doit dès lors faire face à de douloureux secrets pour trouver du sens à la folie de son frère et exorciser ses propres démons.

Se composant de 6 épisodes, cette adaptation de I Know This Much is True est scénarisé et réalisé par Derek Cianfrance, connu pour Blue Valentine, The Place Beyond the Pines ou encore Une vie entre deux océans.

I Know This Much Is True met à l’affiche Mark Ruffalo, Melissa Leo, Juliette Lewis, Archie Panjabi, Kathyrn Hahn, Philip Ettinger, Aisling Franciosi, Imogen Poots, John Procaccino, Michael Greyeyes, Rob Huebel et Rosie O’Donnell

