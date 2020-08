Une saison 4 pour In Treatment, HBO retourne en analyse

La rumeur circulait depuis quelques semaines déjà et elle se confirme à présent, HBO va ramener à la vie In Treatment (connue sous le titre En Analyse en France) pour une saison 4, dix ans après la conclusion de la troisième saison.

Si vous n’êtes pas familiers avec In Treatment, il est question d’une adaptation de la série israélienne Be Tipul créée par Hagai Levi, Ori Sivan et Nir Bergman qui avait été développée pour les écrans américains par Rodrigo Garcia. Le concept était que, cinq fois par semaine, nous retrouvions le psychothérapeute Paul Weston (Gabriel Byrne) pour une séance d’une demi-heure avec un patient (le vendredi, il était celui qui consultait), et ce, durant plusieurs semaines consécutives.

Les détails sur ce revival sont très limités. Suite à l’obtention d’un crédit d’impôt, il est confirmé que le tournage se déroulera en Californie, alors que les saisons 2 et 3 avaient été produites à New York. Changement de décor donc et possiblement de docteur, le retour de Gabriel Byrne n’ayant pas été évoqué pour le moment. En tout cas, il y aura bien une nouvelle fournée de patients.

En attendant, si vous voulez voir ou revoir les précédentes saisons de In Treatment, elles sont disponibles chez nous chez OCS à la demande et à la vente au format DVD.

