Des saisons 16, 17 et 18 pour It’s Always Sunny In Philadelphia, la fin n’est pas en vue pour la comédie FXX

On pourrait croire que ce n’était qu’hier que FX annonçait le renouvellement de It’s Always Sunny In Philadelphia pour sa saison 15, mais ce n’était vraiment qu’au mois de mai dernier. Aujourd’hui, la commande s’étend de 3 saisons supplémentaires.

Avec la commande de sa saison 15, la comédie irrévérencieuse développée par Rob McElhenney et Glenn Howerton est devenue la sitcom de prime time la plus longue de l’histoire du petit écran américain, en saisons bien entendu, pas en épisodes. En se poursuivant jusqu’à sa saison 18 au minimum, elle ne risque pas de se faire dépasser. Seules les séries animées comme Les Simpsons et South Park font mieux qu’elle dans le domaine de la comédie américaine.

La question qui se pose à présent est surtout quand est-ce que It’s Always Sunny In Philadelphia sera de retour. La saison 14 a été diffusée à l’automne 2019 et FXX n’a pas annoncé de date pour la diffusion de la 15ème. À ce rythme, la saison 18 n’est certainement pas pour tout de suite.

Quoi qu’il en soit, pour les impatients, on peut retrouver une partie de l’équipe dans Mythic Quest: Raven’s Banquet, une création de Charlie Day, Megan Ganz et Rob McElhenney, dont la saison 2 est actuellement en tournage et arrivera bientôt sur Apple TV+.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.