Pas de saison 5 pour Killing, la série s’arrête en 2022 mais un spin-off est possible

La saison 4 de Killing Eve n’a pas encore été diffusée. Comme bien d’autres programmes, elle a été repoussée à cause du COVID-19 et le tournage devrait donc commencer cet été au Royaume-Uni et à travers l’Europe pour une diffusion en 2022.

Et lorsque le téléspectateur découvrira les huit nouveaux épisodes, il saura également qu’il s’agit des derniers de la série, BBC America venant d’annoncer l’annulation de la série qui ne connaitra pas de saison 5.

Cela ne signifie pas que BBC America compte totalement délaisser cet univers, vu que la chaine envisage un spin-off sans fournir plus de précisions. En effet, ni le network ni la boite de production n’a révélé d’idées spécifiques que le sujet et rien ne semble en développement sur ce front, mais les responsables semblent trouver l’idée attractive, rebondissant par la même occasion sur les réactions d’une part du public ayant parfois manifesté leur intérêt pour voir un personnage avoir le droit à sa propre série.

Rappelons que Killing Eve, lancée en 2018, nous relatait une sorte de jeu de chat et de la souris, entre Eve Polastri, agente du MI-5 qui se voit confier la tâche d’enquêter et arrêter Villanelle, une assassine psychopathe. Les deux femmes vont développer une obsession l’une pour l’autre.

On retrouve à la distribution de Killing Eve Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw et Kim Bodnia.

