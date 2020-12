Legacies Saison 3 : Hope et ses amis sont de retour dès à présent dans un trailer, et en janvier sur The CW

Le pensionnat Salvatore pour jeunes et surdoués ouvre de nouveau ses portes en janvier sur The CW. Plus spécifiquement, la saison 3 de Legacies commence le 21 janvier 2021 sur la chaine américaine et se dévoile dès à présent avec un trailer.

Prenant place dans l’univers de The Vampire Diaries et découlant de The Originals, Legacies nous relate l’histoire raconte de jeunes étudiants surnaturels alors qu’ils apprennent ce que signifie être spécial dans un monde qui ne comprendrait pas leurs cadeaux. Parmi les jeunes élèves, nous retrouvons alors Hope Mikaelson, la fille de Klaus, mais aussi les jumelles Lizzie et Josie Saltzman, des sorcières, vampires et loups-garous pour devenir les meilleures versions d’eux-mêmes en dépit de leurs pires pulsions.

En saison 3 de Legacies, Hope a tout risqué pour sauver ses amis d’une ignoble prophétie qui les menaçait. Mais lorsqu’une tragédie bouleverse tout son monde, Hope se retrouve obligée de se battre contre le destin en personne.

La distribution de Legacies saison 3 réunit donc Danielle Rose Russell (Hope Mikaelson), Matt Davis (Alaric Saltzman), Kaylee Bryant (Josie Saltzman), Jenny Boyd (Lizzie Saltzman), Aria Shahghasemi (Landon Kirby), Quincy Fouse (MG), Peyton Alex Smith), Chris Lee (Kaleb), Ben Levin (Jed) et Leo Howard (Ethan).

Tags : Network Legacies moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.