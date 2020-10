Locke & Key Saison 2 : La production a commencé, le casting s’étoffe

Avec la production pour la saison 2 de Locke & Key qui a officiellement commencé à Toronto, Netflix nous annonce des ajouts au casting et nous confirme des retours.

Rappelons tout d’abord que Locke & Key nous relate l’histoire des enfants Locke qui, après le meurtre du père dans d’étranges circonstances, emménagent avec leur mère à Keyhouse, leur maison ancestrale, où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. Lorsque les enfants Locke explorent les pouvoirs uniques de ces clés, un mystérieux démon s’éveille et ne reculera devant rien pour les leur voler. Basée sur le comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Carlton Cuse et Meredith Averill sont les showrunners de la série.

Déjà présent dans la première saison, Aaron Ashmore sera de retour pour la seconde, cette fois-ci en régulier. L’acteur incarne Duncan Locke, l’oncle de la famille qui possède une histoire personnelle avec les clés et peut ainsi apporter son aide aux enfants dans leur lutte contre le démon.

L’actrice Hallea Jones, devient aussi régulière dans la série, interprétant Eden Hawkins qui est maintenant possédée par un démon et se révèle être un antagoniste de taille pour les Locke.

De son côté, Brendan Hines (The Tick) rejoint quant à lui la distribution de Locke & Key pour interpréter Josh Bennett, le nouveau charismatique et mystérieux professeur d’histoire à Matheson Academy qui possède un agenda secret.

Enfin, Liyou Abere (Mrs. America, The Boys) sera également présente dans cette saison 2 de Locke & Key en tant que guest star. Elle est alors Amie Bennett, une jeune fille de 11 ans qui devient très vite amie avec Bode et une alliée dans le combat contre les forces du mal.

Le casting de Locke & Key réunit par ailleurs Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), Laysla De Oliveira (Dodge), Petrice Jones (Scot Cavendish), Bill Heck (Rendell Locke), Thomas Mitchell Barnett (Sam Lesser), Sherri Saum (Ellie Whedon), Cody Bird (Rufus Whedon), Jesse Camacho (Doug Brazelle), Asha Bromfield (Zadie Wells) et Griffin Gluck (Gabe).

