Une saison 2 pour Miss Scarlet Détective Privée, les enquêtes d’Eliza se poursuivent

Après une diffusion un peu partout dans le monde (elle arrive en France ce 5 avril sur Polar+), la série britannique Miss Scarlet Détective Privée – ou Miss Scarlet and the Duke – est officiellement renouvelée pour une saison 2.

Cette annonce découle en partie du succès de Miss Scarlet Détective Privée sur la chaine américaine PBS qui en devient co-productrice pour cette saison 2 qui est annoncée pour l’année prochaine.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Rachael New (Grantchester, The Mallorca Files) suit Eliza Scarlet (Kate Phillips, Peaky Blinders), une femme qui se retrouve sans argent à la mort de son père à une période où le mariage est le seul moyen pour assurer sa sécurité financière. Eliza est déterminée à trouver un autre moyen et décide de reprendre le business de son père, un détective privé. Elle possède toutes les compétences nécessaires pour faire le travail, mais n’a jamais pu les utiliser à ce jour en tant que femme du 19e siècle. Pour s’imposer dans cet univers, Miss Scarlet va avoir besoin d’un partenaire. C’est ainsi qu’elle va s’associer avec l’inspecteur William Wellington (Stuart Martin) de Scotland Yard, aussi connu sous le nom de « The Duke », un joueur, séducteur et amateur de boissons. Ensemble, ils vont résoudre des affaires dans le Londres des années 1850.

Au niveau de son casting, Miss Scarlet Détective Privée réunit ainsi Kate Phillips et Stuart Martin, mais également Ansu Kabia, Andrew Gower, Matthew Malone et Simon Ludder.

