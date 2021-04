Moi, Christiane F. Saison 1 : Perdus dans les nuits berlinoises, dès maintenant sur Amazon Prime Vidéo

Déjà adaptée au cinéma, Moi, Christiane F. (Wir Kinder vom Bahnhof Zooen version originale) devient à présent une série TV allemande dont l’intégralité des épisodes de la première saison est à découvrir en Français sur Amazon Prime Vidéo.

Basée sur le célèbre roman de Christiane Felscherinow et scénarisée par Annette Hess, Moi, Christiane F. suit six adolescents épris de bonheur et de liberté, qui veulent tourner le dos aux problèmes avec leurs parents, profs et autres gens bornés, et s’immergent alors dans le milieu de la drogue et des nuits berlinoises.

Pour tenter d’échapper à une situation familiale tendue, Christiane se lie d’amitié avec Stella. Par ce biais, elle fait la rencontre d’un groupe d’amis aussi déjantés qu’hétéroclites, qui vont ensemble oublier leurs soucis en buvant et en dansant au Sound. L’euphorie qui règne dans cette boite de nuit les soude, et ensemble, ils échappent à la réalité. C’est le début d’une belle amitié.

Au niveau de la distribution, Moi, Christiane F. rassemble Jana McKinnon, Lena Urzendowsky, Lea Drinda, Michelangelo Fortuzzi, Jeremias Meyer, Bruno Alexander, Angelina Häntsch, Sebastian Urzendowsky, Bernd Hölscher, Hildegard Schmahl, Valerie Koch, Nik Xhelilaj, Dimitrij Schaad, Gerhard Liebmann et Tonio Arango.

