Motherland: Fort Salem Saison 2 : Les sorcières font face à une nouvelle menace, dès ce soir sur Freeform

Le combat va reprendre pour les sorcières de Fort Salem qui font leur retour dans la saison 2 de Motherland : Fort Salem qui débute ce soir sur la chaine américaine Freeform.

Pour rappel, Motherland: Fort Salem (disponible en France sur Amazon Prime Video) est une création de Eliot Laurence qui prend place dans une Amérique alternative et suit un groupe de jeunes sorcières qui commencent ses classes à Fort Salem, où on va les entrainer pour combattre la menace terroriste émergente avec des tactiques et des armes surnaturelles.

En saison 2, Raelle, Tally et Abigael – nos trois sorcières – font face à une nouvelle menace alors que leurs relations, croyances et magies sont mises à l’épreuve. Tandis que le General Alder cherche à recruter de nouvelles sorcières, l’armée et le groupe terroriste The Spree doit faire face au fait qu’ils ne sont pas ennemis dans le combat à venir. En effet, les sorcières doivent faire face à Camarilla, un groupe ancien de chasseurs de sorcières qui a récemment refait surface.

Composée de 10 épisodes, cette saison 2 de Motherland: Fort Salem réunit donc Taylor Hickson, Jessica Sutton, Amalia Holm, Demetria McKinney, Ashley Nicole Williams et Lyne Renee.

