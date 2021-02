Outlander : Le tournage de la saison 6 a commencé, la preuve avec une vidéo

Un an après la diffusion de la saison 5, l’équipe d’Outlander a retrouvé le chemin vers les plateaux de tournage et nous annonce cette bonne nouvelle à l’aide d’une vidéo.

Cela fait maintenant un moment que cette saison fut commandée par Starz qui avait renouvelée la saison en 2018 pour une saison ET une saison 6. Cette dernière continue ainsi de porter à l’écran l’œuvre de Diana Gabaldon avec toujours Ronald D. Moore en showrunner et c’est ainsi que les douze épisodes de la saison reviendront sur les évènements prenant place dans le tome 6 de la saga littéraire, La Neige et la Cendre.

D’après le résumé du livre, l’action reprend en 1772. Le brûlot de la rébellion flambe : à Boston, des cadavres gisent dans les rues, et en Caroline du Nord, des cabanes s’embrasent dans la forêt. Une ombre plane au-dessus de Fraser’s Ridge, communauté dans laquelle Claire et Jamie coulaient des jours heureux. Quand le gouverneur cherche une personnalité charismatique capable d’unir l’arrière-pays et d’apaiser les tensions entre Indiens et colons, tous les membres de la colonie en émoi voient en Jamie l’homme de la situation. Mais les choses ne sont pas si simples… Malgré eux, Claire et le guerrier écossais sont emportés dans un tourbillon de violence, de règlements de comptes et de perfidies. Après avoir défié les siècles, leur amour pourra-t-il survivre à ces tourments ?

On retrouve naturellement au casting de cette saison 6 d’Outlander Caitriona Balfe (Claire Randall Fraser), Sam Heughan (Jamie Fraser), Richard Rankin (Roger Wakefield) et Sophie Skelton (Brianna Randall).

Tags : Starz Outlander moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.