Pas de saison 3 pour PEN15, Maya et Anna ne reviendront pas sur Hulu

Ce vendredi, la seconde partie de la saison 2 de PEN15 fera ses débuts sur Hulu aux États-Unis, menant ainsi la série à sa conclusion. Il a en effet été annoncé officiellement qu’il n’y aura pas de saison 3.

Proposée en France sur MyCanal, cette comédie ne se termine pas pour des raisons d’audiences, mais parce que les créatrices, Maya Erskine et Anna Konkle, ont choisi de s’arrêter là. A noter que Hulu ne ferme pas la porte à un possible retour dans le futur si elles décident de changer d’avis.

Se composant au total de 15 épisodes, PEN15 est donc une série de et avec Maya Erskine et Anna Konkle qui nous entraine au début des années 2000 auprès des jeunes Maya et Anna qui ont 13 ans et entament une nouvelle année scolaire (qui serait l’équivalent de la 5ème en France). Elles décident que tout va être différent pour elles et qu’elles vont tout faire ensemble. Naturellement, l’adolescence est pleine d’embûches… Le concept étant que les actrices jouent des versions d’elles-mêmes à l’âge de 13 ans — Erskine et Konkle sont deux trentenaires — qui sont entourées de véritables jeunes acteurs de 13 ans.

Au casting de PEN15, Maya Erskine et Anna Konkle sont accompagnées par Mutsuko Erskine, Richard Karn, Taylor Nichols, Melora Walters, Taj Cross et Dallas Liu.