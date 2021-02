Perfect Crime : David Tennant est un avocat hors pair, ce soir sur Polar+

Aussi connue sous le nom de Escape Artist, l’intégralité de la minisérie britannique Perfect Crime (diffusée en 2013 sur BBC One) est proposé ce lundi 8 février 2021 à 20h50 sur Polar+.

Scénarisée par David Wolstencroft (Spooks/MI-5) avec Brian Welsh à la réalisartion, Perfect Crime (disponible en DVD) s’intéresse à Will Burton (David Tennant), jeune et brillant avocat, reconnu pour défendre les cas sans espoirs. Sa popularité est au zénith quand il doit organiser la défense de Liam Foyle (Toby Kebbell), accusé du viol et de l’assassinat d’une jeune femme. Malgré des preuves accablantes, Foyle est acquitté grâce à un vice de procédure.

Lorsque le procès s’achève, Will Burton refuse la poignée de main tendue de Foyle. Une grave erreur, car Foyle connaît maintenant sa prochaine victime et l’existence de ce dernier va être totalement bouleverser par ce client peu commun.

Se composant de trois épisodes, Perfect Crime met à l’affiche David Tennant, Toby Kebbell, Sophie Okonedo, Ashley Jensen, Brid Brennan, Tony Gardner, Anton Lesser, Gus Barry

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.