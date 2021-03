Pas de saison 4 pour Pose, FX annonce la fin de la série avant le lancement de la saison 3 en mai

Annoncée initialement pour 2020, la saison 3 de Pose se fait attendre. FX nous révèle qu’il sera nécessaire de patienter encore jusqu’en mai pour découvrir les nouveaux épisodes, mais surtout que ceux-ci seront les derniers de la série.

En effet, la chaine américaine officialise le lancement de cette saison 3 de Pose pour le 2 mai — avec la diffusion des deux premiers épisodes — et sa conclusion pour le 6 juin, car non seulement la série s’arrête, mais cette ultime saison ne se compose que de 7 épisodes.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Ryan Murphy, Brad Falchuk et Steven Canals, Pose nous entraine à la fin des années 80 (et au début des ’90s en saison 2) où l’émergence du luxe sous l’ère de Trump se confronte à l’underground queer et plus particulièrement à la Ball Culture qui, au début de la saison 2, apparait être sur le point de devenir mainstream après le succès de “Vogue” de Madonna. Ceux qui lui ont donné le jour pensent pouvoir à présent suivre leurs rêves, mais le fléau du SIDA se propage de plus en plus et un groupe d’activistes pour les droits des malades cherche à se faire entendre.

En saison 3, l’histoire reprend en 1994 et le ballroom semble n’être qu’un lointain souvenir pour Blanca (Mj Rodriguez) qui rencontre des difficultés à jongler son rôle de mère, sa nouvelle relation et son rôle d’aide-soignante. Alors que l’épidémie de SIDA fait des ravages, Pray Tell (Billy Porter) est confronté à des problèmes de santé inattendus. Enfin, l’émergence de nouvelles maisons pousse les membres de la maison Evangelista à faire face à leur héritage.

Hey Pose fam! We made the decision to end @PoseOnFX after 3 seasons because we reached the intended ending of our story. This experience has been life changing. THANK YOU is too small a word. And yet, it’s what is in my heart. Hope to see you in May 2nd when we debut. #PoseFX pic.twitter.com/P9fMZfrS06 — Steven Canals (@StevenCanals) March 5, 2021

Au niveau du casting, cette dernière saison de Pose réunit Mj Rodriguez, Dominique Jackson, Indya Moore, Hailie Sahar, Angelica Ross, Billy Porter, Dyllón Burnside, Angel Bismark Curiel, Sandra Bernhard et Jason A. Rodriguez.

Tags : FX Pose moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.