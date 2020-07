Quelles séries débutent cette semaine ? The Alienist, Cursed, Psych 2, Brave New World et plus

Après HBO Max, c’est au tour de Peacock, le service de streaming de NBCUniversal, fait ses débuts officiels et lance pour l’occasion Brave New World, l’adaptation du classique roman de science-fiction Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley, ainsi que le second téléfilm Psych qui se fait attendre depuis bientôt un an.

Du côté de Netflix, nous avons Cursed : La Rebelle, une relecture de la légende arthurienne avec Katherine Langford (13 Reasons Why) et Devon Terrell (Barry), ainsi que la série brésilienne Boca o Boca et la Mexicaine Sombres désirs.

Enfin, The Alienist est de retour avec une seconde saison qui adapte le roman L’ange des ténèbres de Caleb Carr voyant Dr. Laszlo Kreizler, Sara Howard et John Moore se lancer dans une nouvelle investigation.

Nouveautés & retours

Mercredi 15 juillet

Psych 2: Lassie Come Home (special – Peacock)

Brave New World (mini – Peacock)

United We Fall (saison 1 – ABC)

Sombres désirs (saison 1 – Netflix)

Vendredi 17 juillet

Absentia (saison 3 – Amazon Prime Video)

Cursed (saison 1 – Netflix)

Boca a Boca (saison 1 – Netflix)

Dimanche 19 juillet

The Alienist (saison 2 – TNT)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 14 juillet

Dirty John (saison 2 – USA Network)

I May Destroy You (saison 1 – BBC One)

Mercredi 15 juillet

American Soul (saison 2 – BET)

Jeudi 16 juillet

The Bold Type (saison 4 – Freeform)

Vendredi 17 juillet

The Other One (saison 1 – BBC One)

Dimanche 19 juillet

Black Monday (saison 2 – Showtime)

