Quelles séries débutent cette semaine ? LA’s Finest, Woke, Duchesse, Atiye et plus

Seconde semaine de septembre et LA’s Finest (Los Angeles: Bad Girls en version française) fait finalement son retour sur Spectrum avec sa seconde saison. Contrairement à ce qui était prévu initialement, tous les épisodes seront mis en ligne au lieu d’une programmation à la semaine.

De son côté, Netflix joue sur tous les tableaux avec une nouvelle comédie anglaise (The Duchess), le retour de la série française Family Business, de la série fantastique Turque Atiye et d’un nouveau show à destination de la jeunesse (Julie and the Phantoms).

Chez Hulu, nous pourrons découvrir la première saison (en intégralité), de la comédie Woke avec Lamorne Morris qui voit ses horizons qui s’élargissent à sa grande surprise.

Enfin, on notera qu’après une autre pause, The 100 est de retour avec ses ultimes épisodes sur The CW.

Nouveautés & retours

Mercredi 9 septembre

Woke (saison 1 – Hulu)

LA’s Finest (saison 2 – Spectrum)

Jeudi 10 septembre

Julie and the Phantoms (saison 1 – Netflix)

Atiye (saison 2 – Netflix)

Vendredi 11 septembre

The Duchess (saison 1 – Netflix)

Family Business (saison 2 – Netflix)

Dimanche 13 septembre

Our Cartoon President (saison 3 partie 2 – Showtime)

The Singapore Grip (saison 1 – ITV)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 10 septembre

Semi-detached (saison 1 – BBC Two)

Dimanche 13 septembre

Strike (saison 4 – BBC One)

