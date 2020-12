De Better Call Saul à The Expanse : 25 séries qui se terminent en 2021

Peut-être est-ce un symptôme du Peak TV, mais les chaines américaines et autres services de streaming annoncent de plus en plus en avance quelles seront les séries qui se termineront avec leurs prochaines saisons au moment du renouvellement (ou peu de temps après).

Alors que nous nous apprêtons à changer d’année, nous devons nous préparer à faire nos adieux à quelques séries dans les mois qui viennent. Pour certaines, cela est attendu depuis un moment, pour d’autres, nous n’avons pas encore eu le temps de nous faire à l’idée que la fin est si proche. Pourtant, c’est bien le cas.

Notons que, si certaines d’entre elles ont déjà une date de diffusion et peuvent même déjà être en cours de diffusion, certaines de ces séries ne seront pas disponibles avant de nombreux mois.

After Life Saison 3 (Netflix) Atypical Saison 4 (Netflix) Better Call Saul Saison 6 (AMC) Black Lightning Saison 4 (The CW) – Lancement le 8 février. Bosch Saison 7 (Amazon) La Casa de Papel Saison 5 (Netflix) Claws Saison 4 (TNT) Dead To Me Saison 3 (Netflix) Dear White People Saison 4 (Netflix) DuckTales Saison 3 (Disney) The Expanse Saison 6 (Amazon) F Is For Family Saison 5 (Netflix) Feel Good Saison 2 (Netflix) Goliath Saison 4 (Amazon) Grace & Frankie Saison 7 (Netflix) His Dark Materials : À la croisée des mondes Saison 3 (BBC/HBO) Last Man Standing Saison 9 (FOX) – Lancement le 3 janvier. Lost in Space Saison 3 (Netflix) La Méthode Kominsky Saison 3 (Netflix) Ozark Saison 4 (Netflix) Plan Cœur Saison (Netflix) Shameless Saison 11 (Showtime) – Retour le 10 janvier. Supergirl Saison 6 (The CW) Superstore Saison 6 (NBC) – Retour le 14 janvier. Van Helsing Saison 5 (SyFy)

Notons que la fin a été annoncée pour Lucifer sur Netflix, mais probablement pas avant 2022, tout comme The Walking Dead sur AMC.

