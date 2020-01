Sex Education Saison 2 : Les cours d’éducation sexuelle reprennent dans moins de deux semaines sur Netflix

Les cours d’éducation sexuelle reprennent bientôt sur Netflix, avec la mise en ligne de la saison 2 de Sex Education pour le 17 janvier, soit dans moins de deux semaines. En attendant, la plateforme de streaming vient de mettre en ligne le trailer.

Pour rappel, Sex Education raconte les aventures d’Otis Milburn, un lycéen peu sûr de lui qui vit avec Jean, sa mère, une sexologue explosive. Au cours de la saison 1, Otis et son amie Maeve Wiley ont créé une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée, espérant ainsi se faire un peu d’argent grâce au talent intuitif de l’adolescent pour prodiguer des conseils dans ce domaine sensible.

Dans la saison 2, Otis se décoince enfin, mais il doit maîtriser ses pulsions charnelles pour faire avancer les choses avec sa petite amie Ola, tout en gérant une relation désormais tendue avec Maeve. Pendant ce temps, le lycée de Moordale est en proie à une épidémie de chlamydia, qui souligne la nécessité d’une meilleure éducation sexuelle à l’école. Pour couronner le tout, l’arrivée de nouveaux élèves perturbe un fragile statu quo.

Créée et scénarisée par Laurie Nunn, la saison 2 de Sex Education se compose de 8 épisodes.

Sex Education met à l’affiche Asa Butterfield (La stratégie Ender), Gillian Anderson (The Crown, The Fall), Emma Mackey (Mort sur le Nil), Ncuti Gatwa (Stonemouth), Connor Swindells (Keepers, VS), Aimee Lou Wood (Louis Wain), Kedar Williams-Stirling (Racines, Wolfblood), Chaneil Kular (Informer), Simone Ashley (Broadchurch), Mimi Keene (Tolkien), Tanya Reynolds (Emma, Delicious), Mikael Persbrandt (The Hobbit), Patricia Allison (Les Misérables, Moving On), Jim Howick (Broadchurch), Rakhee Thakrar (Quatre mariages et un enterrement), Samantha Spiro (Game of Thrones), James Purefoy (Rome, Altered Carbon) et Alistair Petrie (Deep State, The Night Manager).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.