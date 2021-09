Squid Game Saison 1 : Un jeu de survie mystérieux et mortel débute dès aujourd’hui sur Netflix

C’est un jeu des plus mortel qui débute aujourd’hui avec la nouvelle série coréenne Squid Game dont l’intégralité des épisodes de la saison 1 est dès à présent disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

De quoi parle Squid Game ?

Scénarisée et réalisée par Hwang Dong-hyuk (The Fortress), Squid Game nous propose de suivre des centaines de joueurs désargentés tentés par un prix alléchant en cas de victoire qui acceptent de s’affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels.

Tout débute quand des personnes ayant de toute urgence besoin d’argent reçoivent une mystérieuse invitation à participer à un jeu. Les 456 concurrents de tous horizons sont enfermés dans un lieu tenu secret et s’affrontent pour gagner 45,6 milliards de wons. Au programme : des jeux traditionnels coréens pour enfants. En cas d’échec la sentence est fatale. Qui l’emportera et quel est le véritable but du jeu ?

Au niveau de la distribution, cette saison 1 de Squid Game rassemble Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo et Lee You-mi.

