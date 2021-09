Stranger Things Saison 4 : Un nouveau teaser, mais toujours pas de date pour le retour de la série sur Netflix

Voilà désormais deux ans que Netflix a mis en ligne la saison 3 et Stranger Things recommence une fois de plus à faire parler avec un teaser qui confirme que la saison 4 n’arrivera pas sur la plateforme de streaming avant l’année prochaine.

Probablement parce qu’Halloween se profile à l’horizon, ce nouveau teaser pour la saison 4 de Stranger Things nous entraine dans une maison hantée, celle de la famille Creel. Elle se retrouvera au centre de l’intrigue principale et impliquera notamment Robert Englund, Freddy Krueger en personne, qui incarnera Victor Creel, un homme intimidant qui est interné dans un hôpital psychiatrique depuis les années 50 — à noter que Jamie Campbell Bower a été annoncé dans le rôle de Peter Ballard, un des infirmiers s’occupant de Creel.

Pour le moment, il n’y a pas d’autres détails de révélés sur l’intrigue, mais plus de noms ont été ajoutés au casting : Tom Wlaschiha (Game of Thrones, Crossing Lines) a également été annoncé, il sera un des geôliers de Hopper (David Harbour) et d’un certain Yuri (Nikola Djuricko) ; Joseph Quinn (Howards End) incarnera Eddie Munson qui est à la tête du club de Donjons & Dragons de Hawkins ; Eduardo Franco (Booksmart) sera un ami de Jonathan (Charlie Heaton) ; Sherman Augustus (Into the Badlands) jouera le Lt. Colonel Sullivan qui est déterminé à stopper une fois pour toutes le mal qui se cache à Hawkins ; et Mason Dye (Bosch) sera le populaire Jason Carver dont le monde est sur le point de s’écrouler.

Au niveau du casting, cette saison 4 de Stranger Things voit également Priah Ferguson (Erica Sinclair) et Brett Gelman (Murray Bauman) revenir en tant que réguliers. Ils rejoignent Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery et Maya Hawke.

