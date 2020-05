The Alienist Saison 2 : L’Ange des ténèbres arrive en juillet sur TNT

Plus de deux ans après la première saison, The Alienist revient sur TNT avec de nouveaux épisodes. La chaine américaine a annoncé, à l’aide d’un trailer, la diffusion de la saison 2 pour le dimanche 26 juillet, soit une semaine après la conclusion de Snowpiercer.

Pour rappel, la première saison de The Alienist portait à l’écran le best-seller de Caleb Carr scénarisée par Hossein Amini. L’histoire nous entrainait à New York en 1896. Alors qu’un tueur laisse derrière lui les corps mutilés d’adolescents, les pouvoirs publics restent impassibles. Devant tant d’indifférence, Theodore Roosevelt (Brian Geraghty), qui occupait alors la position de préfet, décide à contrecœur de faire appel au chroniqueur criminel John Moore (Luke Evans) et au spécialiste des maladies mentales Laszlo Kreizler (Daniel Brühl). Il leur demande de mener une investigation dans le but d’identifier le responsable de ces meurtres horribles. Ils seront rejoints dans leur tâche par les frères Isaacson (Douglas Smith et Matthew Shear) et Sara Howard (Dakota Fanning), une secrétaire désirant devenir l’une des premières femmes policières.

On retrouve alors l’équipe dans la saison 2 de The Alienist qui adapte alors le roman L’Ange des Ténèbres. Le récit reprend en juin 1897, lorsqu’une mère éplorée engage la détective Miss Sara Howard suite à la disparition de sa fille… Immédiatement, l’équipe de Lazlo Kreizler se reconstitue autour de Sara, et de déductions en analyses, le profil psychologique apparaît sur le grand tableau noir. Mais le portrait qui se dresse peu à peu est d’autant plus effrayant qu’il a toutes les apparences de la normalité… (résumé des éditions Pocket).

Autour de Daniel Brühl, Luke Evans et Dakota Fanning, on retrouve dans cette saison 2 de The Alienist, Douglas Smith et Matthew Shear (les frères Marcus et Lucius Isaacson), Robert Ray Wisdom (Cyrus) et Ted Levine (Thomas Byrnes). Ils sont rejoints par Melanie Field et Rosy McEwen.

