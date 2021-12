The Cleaning Lady Saison 1 : Elodie Yung fait le ménage pour la mafia, dans un mois sur FOX

Pour bien débuter l’année, FOX compte faire le ménage avec The Cleaning Lady, un nouveau thriller avec Élodie Yung qui arrive sur le network américain le lundi 3 janvier 2022.

De quoi parle The Cleaning Lady ?

Adaptation de la série argentine La Chica Que Limpian développée par Miranda Kwok, The Cleaning Lady nous introduit à Thony De La Rosa (Elodie Yung), une docteure combodgienne qui vient aux États-Unis pour que son fils puisse recevoir un traitement médical pouvant lui sauver la vie.

Lorsque le système échoue et qu’elle est poussée dans ses retranchements, Thony refuse de céder et de se laisser abattre. Elle devient alors femme de ménage pour la mafia. Elle est ainsi recrutée par Arman Morales (Adam Canto) afin qu’elle efface les preuves de ses crimes. S’enfonçant dans un monde risqué, Thony décide de jouer selon ses propres règles pour survivre.

Le casting de la saison 1 de The Cleaning Lady

Autour d’Élodie Yung et Adan Canto, la distribution de la saison 1 de The Cleaning Lady rassemble notamment Oliver Hudson, Martha Millan, Sebastien et Valentino LaSalle, Shiva Negar et Jay Mohr.