The L Word: Generation Q Saison 2 : Bette, Shane, Alice et les autres reviennent ce dimanche sur Showtime

Comme tant d’autres séries, le retour de The L Word: Generation Q a vu son retour repoussé. La première saison s’est en effet terminée en janvier 2021. Quoi qu’il en soit, l’attente est terminée, puisque la saison 2 arrive ce dimanche sur Showtime et lundi en France sur Canal+ Séries.

La production est un peu particulière cette année, puisque les 5 premiers épisodes de cette saison 2 sont programmés le dimanche soir sur Showtime, tandis que les 5 suivants arriveront le lundi. La fin de la saison 2 est déjà fixée pour le 11 octobre.

Si vous n’êtes pas familiers avec The L Word: Generation Q, le revival scénarisé par Marja-Lewis Ryan (Ilene Chaiken, la créatrice du show original, est uniquement productrice), nous a invités à reconnecter avec Bette (Jennifer Beals), Shane (Kate Moennig) et Alice (Leisha Hailey). En saison 1, Bette se présente aux élections pour la mairie de Los Angeles alors que l’on est introduit à une toute nouvelle génération de personnages. Après tout, une décennie s’est écoulée.

Quand la saison 2 débutera, la décision de Sophie (Rosanny Zayas) à l’aéroport a des retombées immédiates sur elle, Dani (Arienne Mandi) et Finley (Jacqueline Toboni). Encouragée par ses ambitions personnelles et professionnelles, Bette est forcée de regarder en arrière, de remettre en perspective ses origines. Quelque chose qu’Angie (Jordan Hull) fait également à sa manière. Après son divorce, Shane se focalise sur le bar et cherche de nouvelles idées pour le faire vivre, tandis qu’Alice est surprise de voir que son premier livre entraine son existence dans une nouvelle direction. Micah (Leo Sheng) est pour sa part poussé à tenir compte de son identité alors qu’il navigue dans de grands changements dans sa carrière et sa vie amoureuse. Enfin, les efforts de Gigi (Sepideh Moafi) pour aller de l’avant la mènent dans une direction inattendue.

Au casting de cette saison 2 de The L Word: Generation Q, nous trouvons Jennifer Beals, Katherine Moennig, Leisha Hailey, Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni, Rosanny Zayas, Sepideh Moafi et Jordan Hull. Rosie O’Donnell (Smilf), Donald Faison (Scrubs), Griffin Dunne (This is Us) et Vanessa Williams (Ugly Betty) participeront à plusieurs épisodes en guest stars.

Vous pouvez retrouver l’intégrale de la série originale The L Word en streaming en France sur Amazon Prime Vidéo.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.