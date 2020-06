The Salisbury Poisonings : L’histoire vraie d’un empoisonnement qui terrorisa l’Angleterre, dimanche sur BBC One

Avant d’entamer la diffusion de The Luminaries la semaine prochaine, BBC One nous propose une mini-série avec The Salisbury Poisonings dont la diffusion sur la chaine britannique débute ce dimanche 14 juin et se poursuit lundi et mardi soir.

Composée de trois épisodes scénarisés par Adam Patterson et Declan Lawn, The Salisbury Poisonings se base sur l’histoire vraie qui toucha la petite communauté de Salisbury en 2018 qui débuta par l’empoisonnement d’espions russes.

Quand Sergueï Skripal et sa fille Ioulia sont découverts morts, les forces de l’ordre se retrouvent face à une crise. Ces espions ont été tués à l’aide d’un agent neurotoxique Novitchok et personne ne sait comment ils sont entrés en contact avec le produit. Quand des cas sans connexion font surface, toute la ville doit faire face à une crise sans précédent.

Au niveau du casting, The Salisbury Poisonings rassemble Anne-Marie Duff, Rafe Spall, Mark Addy, Annabel Scholey, Johnny Harris, MyAnna Buring, Ron Cook, Stella Gonet, Faye McKeever, Kimberley Nixon et Duncan Pow.

