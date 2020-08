The Stand : Le Fléau de Stephen King ravage le monde en décembre sur CBS All Access

Un virus se répand sur CBS All Access avec une nouvelle adaptation de The Stand de Stephen King, connu sous le titre Le Fléau en France, qui sera proposée sur le service de streaming à partir du 17 décembre 2020 pour assurer de bonnes fêtes de fin d’années à tous !

Déjà été porté à l’écran sous la forme d’une minisérie en 1994, The Stand prend place dans un monde ravagé par une pandémie qui élimine la quasi-totalité de la population mondiale en quelques semaines. Seule une poignée de rescapés naturellement immunisés contre le virus parvient à survivre.

Parmi les survivants se trouvent Mère Abagail, 108 ans qui vont devoir se confronter à leurs pires cauchemars prenant la forme de Randall Flagg, L’Homme en Noir, un être inquiétant doté de pouvoirs surnaturels qui rassemble ses propres disciples. C’est ainsi qu’un combat entre le Bien et le Mal émerge.

La série est, entre autres scénarisée, par Josh Boone et Ben Cavell, le premier réalisant le premier et dernier épisode tandis que le second officie en tant que showrunner.

The Stand se compose de 10 épisodes et met à l’affiche James Marsden (Stu Redman), Amber Heard (Nadine Cross), Greg Kinnear (Glen Bateman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Henry Zaga (Nick Andros), Whoopi Goldberg (Mother Abagail), Jovan Adepo (Larry Underwood), Owen Teague (Harold Lauder), Brad William Henke (Tom Cullen), Daniel Sunjata (Cobb), Marilyn Manson, Alexander Skarsgård (Randall Flagg), Nat Wolff (Lloyd Henreid), Eion Bailey (Teddy Weizak), Katherine McNamara (Julie Lawry), Hamish Linklater (Dr. Ellis), Heather Graham (Rita Blakemoor) ou encore Irene Bedard (Ray Brentner).

