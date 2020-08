Van Der Valk Saison 1 : Marc Warren résout des crimes à Amsterdam à partir de dimanche sur France 3, une saison 2 déjà commandée

Diffusée sur la chaine britannique ITV il y a quelques mois, la série policière Van Der Valk arrive ce week-end sur France 3, et en octobre en DVD. Plus spécifiquement, la chaine française diffuse les trois investigations de 90 minutes chacune sur deux soirées, les dimanches 23 et 30 août.

Nous venant de Chris Murray (Lewis, Inspecteur Barnaby), Van Der Valk met en scène Marc Warren (Mad Dogs) dans la peau de Simon « Piet » Van der Valk, un détective hollandais intelligent et radical qui travaille à Amsterdam. Il utilise son sens de l’observation et son flair pour résoudre avec son équipe des crimes sauvages et mystérieux, mêlant sexe, religion et politique. Le personnage trouve son origine dans les romans de Nicolas Freeling et a déjà été incarné par Barry Foster de 1972 à 1992 pour un total de 5 saisons.

Ainsi, cette nouvelle version réinvente le personnage en le faisant évoluer dans l’univers contemporain d’Amsterdam, au cœur des mondes de l’art, de la politique, de la toxicomanie,du mysticisme. Suite à son succès d’audience en Angleterre (plus de 7 millions de téléspectateurs), une saison 2 a d’ores et déjà été confirmée.

Cette saison de Van Der Valk réunit, autour de Marc Warren, les acteurs Maimie McCoy (The Musketeers), Luke Allen-Gale (Dominion), Elliot Barnes-Worrell (Jericho), Darrell D’Silva (Strike Back), Emma Fielding (Les Misérables), Kees Boot (Judas), Reinout Bussemaker (Flikken Maastricht), Frances Grey (Home Fires), Daniel Lapaine (The Durrells), Stephanie Leonidas (Snatch), Mike Libanon (Kill Switch) et Vineeta Rishi (Line of Duty).

