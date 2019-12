Mr. Robot : Bonjour, Elliot (4.12 & 13 – fin de série)

Attention, cet article revient sur les deux derniers épisodes de Mr. Robot, les épisodes 12 et 13 de la saison 4, et contient des spoilers.

Le plan de Whiterose a été stoppé, mais Elliot n’est plus dans son monde. Du moins, c’est ce que l’on pouvait penser. C’est ce qu’Elliot pouvait penser… enfin, pas vraiment Elliot. C’est compliqué.

Pour sa conclusion en deux parties, Mr. Robot s’affaire à donner un sens à tout ce qui n’en avait pas complètement. Sam Esmail a décidé de boucler tout ce qui devait l’être, en particulier tout ce qui nous avait échappé, en partie ou totalement.

Ainsi, nous passons une première demi-heure à remonter de l’explosion de la centrale électrique à la rencontre entre les deux Elliot, mais de l’autre point de vue. Cela nous ramène donc à l’endroit où nous étions à la fin de l’épisode 11, mais avec une perspective encore plus large qui nous pousse à croire que l’on a tout compris. Elliot aussi. Néanmoins, ce n’est pas vrai.

Ce monde parallèle n’en était pas vraiment un. Les morts n’étaient pas vivants et l’absence de Darlene est plus importante que tout le reste. Elle était la seule qui pouvait permettre à Elliot de reconnecter avec la réalité. Le véritable Elliot, pas celui que nous avons accompagné durant toute la série.

En effet, Mr. Robot ne suivait pas les aventures d’Elliot Alderson alors qu’il voulait sauver le monde. Ce timide employé d’All Safe traumatisé par les agissements de son père s’est retrouvé à mener une existence heureuse… dans sa propre tête.

C’est indéniablement le plus gros twist que la série nous a livré et, malgré cela, ce n’est probablement pas le plus choquant à ce stade, car Sam Esmail a semé des indices depuis le départ et a commencé il y a déjà plusieurs semaines à nous donner les clés pour tout comprendre. Ce qu’il fait dans le final, c’est tout exposer en poussant le « faux » Elliot à réaliser par lui-même qu’il n’est pas Elliot. Après cela, la dernière partie nous entraine au moment où il accepte de redonner le contrôle au véritable Elliot.

Cela aurait pu être compliqué, mais ce final de Mr. Robot adopte la forme d’une longue allégorie qui nous explique tout cela en prenant en compte nos réticences qui sont, par conséquent, projetées sur le « faux » Elliot.

Depuis le départ, Sam Esmail a su brillamment mélanger les mots et le visuel pour nous aider à nous immerger dans la tête d’Elliot, à comprendre le monde de son point de vue. Les effets de réalisation n’étaient pas des gadgets, mais bien des accessoires au service de la narration. Certains ne trouvant cependant un sens qu’avec ce final.

Dans ce sens, Mr. Robot se termine en nous encourageant à revoir la série dans son intégralité, mais avec un regard neuf. Maintenant que l’on connait toute la vérité, il est indéniable qu’il sera impossible de revisiter le show avec le même regard, mais l’ajout de cette nouvelle perspective sur l’identité d’Elliot donne un intérêt inédit à la série qui va bien plus loin que sa critique de l’ultra-capitalisme, ses conspirations et — surtout — ses twists.

En quatre saisons, Mr. Robot n’a jamais suivi la route la plus évidente. Elle a pris des détours qui ont fini par payer, mais qui étaient risqués et occasionnellement laborieux. Elle a développé un propos qui s’est quelque peu effacé, mais qui est resté pertinent. Enfin, elle nous a surtout offert un personnage fascinant et intelligent (bien que parfois trop opaque) qui nous a invités dans un monde si proche du nôtre qu’il y avait de bonnes raisons d’avoir peur. Cette conclusion incarne tout cela, ne dénaturant aucunement la série et en confirmant que Sam Esmail savait bien ce qu’il faisait. Il nous a proposé une œuvre complète, complexe et substantielle qui ne demande à présent qu’à être revisitée.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.