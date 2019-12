Attention, cet article contient des spoilers majeurs sur ce qui se déroule dans cet épisode 11 de la saison 4 de Mr. Robot. Lisez à vos risques et périls.

Une fois qu’Elliot et Darlene ont pris l’argent du Deus Group et exposé leurs agissements, l’histoire était plus ou moins terminée. Néanmoins, comme Elliot, Mr. Robot ne s’arrête pas tant que tout n’a pas été réglé et… c’est là que cela devient compliqué.

Il faut dire que Whiterose ne pouvait pas ne pas confronter Elliot. Du moins, elle ne pouvait pas tenter de lancer sa Machine et il ne pouvait pas ne pas essayer de la stopper. Elliot retourne donc à Washington Township, là où tout a commencé.

Dans le style classique de Mr. Robot, des choses étranges se produisent, mais rien n’est comparable à ce qui se passe une fois que le face à face tant attendu entre Elliot et Whiterose a pris place. Célébrons pour l’occasion le travail de BD Wong qui a été brillant d’un bout à l’autre de cette saison, mais qui nous livre dans cet épisode une performance tout bonnement mémorable.

Quoi qu’il en soit, comme toujours, rien n’est simple et direct avec Whiterose. Sa relation avec Elliot est bâtie sur un débat idéologique qui demande toujours un peu d’échauffement à chaque fois qu’il reprend. Néanmoins, le préambule est rapidement expédié pour que l’on aborde le véritable problème, leurs vues différentes sur l’humanité.

Tout ceci est très « Mr. Robot » dans l’ensemble. C’est le genre de scènes que l’on attend, qui doit nous faire réfléchir, remettre en perspective l’évolution des personnages et pousser l’intrigue vers l’avant. C’est donc ce qui est accompli. La surprise est que ce qui vient après est la fin du Monde tel qu’Elliot le connait et la naissance d’un autre.

Et si tout le mal qui a affecté Elliot, Whiterose et les autres ne s’était jamais produit. Et si tout allait bien dans le monde et que la plus grand méga corporation qui existe était au service de l’humanité…

Depuis le début, Mr. Robot flirte avec des concepts de science-fiction. Sam Esmail a même embrassé les codes de l’uchronie à tendance dystopique dès la saison 2. Il va cependant plus loin à présent en explorant les réalités parallèles d’une manière qui remet tout en question et nous pousse à réviser complètement ce que l’on pensait que cette fin de série pourrait nous proposer.

Bien entendu, ce n’est pas encore terminé. Si tout est trop parfait, c’est que quelque chose ne va pas. Le monde d’Elliot ne peut pas être parfait et cette nouvelle réalité ne peut pas être ce qu’elle semble être. Cela sera trop simple et, surtout, quel serait l’intérêt après tout cela de conclure avec une vision de ce qui aurait pu être. Cela ne résout rien.

Une nouvelle fois, Mr. Robot est allée bien plus loin qu’on ne pouvait l’imaginer, en particulier à ce stade. Sam Esmail vient de préparer un tout nouveau terrain pour que puisse se jouer la conclusion de sa série. C’est une prise de risques assez majeure et déconcertante, exactement ce que l’on peut attendre du show. Reste à voir si la fin sera satisfaisante.

