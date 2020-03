The Nest : Martin Compston et Sophie Rundle veulent un enfant et tout se complique, dimanche sur BBC One

Maintenant que la saison de Last Tango in Halifax est terminée, et BBC One remplace la série de Sally Wainwright sur grille avec un nouveau thriller. En effet, The Nest avec Martin Compston et Sophie Rundle débute ce dimanche sur la chaine britannique.

Scénarisée par Nicole Taylor, The Nest nous entraine dans les beaux quartiers de Glasgow auprès d’un couple qui ne manque de rien à une exception près. Cela fait des années qu’ils essaient en vain d’avoir un bébé. Une rencontre avec une jeune femme de 18 ans va tout changer.

Ainsi, quand Dan (Martin Compston) et Emily (Sophie Rundle) proposent à Kaya (Mirren Mack) d’être la mère porteuse de leur enfant, tout semble finalement tourner comme ils l’espèrent. Mais cette rencontre parfaite n’est peut-être pas ce qu’elle parait être et cette nouvelle relation pourrait tous les emmener vers une catastrophe.

Au casting de cette saison de 5 épisodes de The Nest, nous retrouvons donc Martin Compston, Sophie Rundle et Mirren Mack, mais aussi Shirley Henderson, Katie Leung, David Hayman, Fiona Bell, James Harkness, Bailey Patrick, Kate Dickie, Paul Brannigan et Samuel Small.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.