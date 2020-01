The Walking Dead Saison 10 Partie 2 : La guerre contre Alpha reprend dans un trailer et dans un mois sur AMC

La fin de The Walking Dead est en loin, puisque la série reviendra pour une saison 11. Avant cela, il faut naturellement terminer la saison 10 dont la seconde partie arrive cet hiver sur AMC. La série sera en effet de retard sur la chaine câblée américaine le 23 février. En attendant, nous avons un nouveau trailer.

Nous allons donc replonger dans le monde de The Walking Dead en reprenant là où nous nous étions arrêtés. On retrouvera pour la dernière fois Michonne (Danai Gurira), puisqu’il a été annoncé que celle-ci quittera à son tour la série cette année. Quand cette saison 10 reprendra, on la retrouvera sur un bateau avec Virgil (Kevin Carroll), un survivant à la recherche de sa famille.

De leur côté, Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Aaron (Ross Marquand), Connie (Lauren Ridloff), Kelly (Angel Theory), Magna (Nadia Hilker) et Jerry (Cooper Andrews) sont dans une situation critique, désormais cernés par une immense horde après être tombés dans le piège tendu par leur ennemi, Alpha.

Cette année, l’univers de The Walking Dead continuera par ailleurs à s’étendre avec le prochain spin-off, une nouvelle série intitulée The Walking Dead: World Beyond — qui ne se composera que de deux saisons de 10 épisodes — qui arrivera pour sa part le 12 avril. Elle sera donc lancée après la diffusion du season finale de la série mère.

