Michael Emerson : Avant Evil, l’acteur en 5 rôles iconiques

Né le 7 septembre 1954 à Cedar Rapids (Iowa), Michael Emerson travaille en tant qu’illustrateur à défaut d’être acteur. Les planches de théâtre sont d’abord son terrain de prédilection avant de commencer à jouer à la télévision et finalement, de gagner une reconnaissance publique plus large grâce à de multiples prestations remarquées dans les séries.

Acteur versatile, Michael Emerson est aujourd’hui un nom du petit écran grâce à plusieurs rôles iconiques qui lui ont valu à la fois de gagner une notoriété auprès du public et des récompenses.

On peut le voir actuellement dans la série Evil, dont la première saison est disponible sur Salto tandis que la seconde est en cours sur Paramount+ (et le show a déjà été renouvelé pour une saison 3). Il incarne Leland Townsend, un psychologiste légiste et manipulateur dont la véritable nature est un mystère (est-il humain ou démon ou autre chose ?).

C’est donc exactement le genre de personnages marquants et fascinants que l’on s’attend à ce que l’acteur incarne et voici donc 5 rôles iconiques avant Evil :

The Practice (2000-2001)

C’est dans la série judiciaire de David E. Kelley que Michael Emerson se fait véritablement remarquer sur le petit écran. Il incarne alors le comptable William Hinks, un manipulateur et tueur en série qui va également harceler son avocate. En somme, un personnage qui a de quoi glacer le sang et qui va marquer à tout jamais le cabinet d’avocats au cœur de la série et les spectateurs. Présent au total dans 6 épisodes, cette prestation vaudra à Michael Emerson son premier Emmy Award en 2001 en tant que meilleur guest star.

Saw (2004)

Si Michael Emerson est connu pour ses rôles à la télévision, il est difficile de passer outre sa participation au premier film de la franchise Saw. Il endosse ainsi le costume de Zep Hindle, un infirmier compassionnel qui est kidnappé par Jigsaw. Emerson se spécialisant dans les rôles de personnages ambigus qui sont naturellement plus complexes et dangereux qu’il n’y parait, rien de surprenant à ce que Zep Hindle se révèle être un homme capable de plus que ce que l’on pouvait le soupçonner au point de départ.

Lost (2006-2010)

Michael Emerson s’est définitivement fait connaitre auprès du public grâce à Lost au sein de laquelle il aura montré toute l’étendue de son talent dans la peau du charismatique Ben Linus. Il est posé comme le principal antagoniste au cours des saisons 2 et 3 de la série, avant de devenir un allié ambigu pour les héros de la série. Linus est un manipulateur hors pair, aidé par son don pour le mensonge et avec une affinité pour le sarcasme. Il se révèle être particulièrement dangereux, et est capable de tout pour obtenir ce qu’il veut. Si beaucoup considère qu’il n’est loyal qu’à lui même, il sert souvent un but plus grand — participant ainsi à faire de lui une des figures les plus complexes et fascinantes de la série. Emerson fut nommé 4 fois aux Emmy Awards pour sa performance dans la série, et l’a remporté en 2009.

Person of Interest (2011-2016)

Après Lost, Michael Emerson s’est trouvé rapidement un autre rôle à la hauteur de son talent dans Person of Interest. Dans cette série d’anticipation, il interprète Harold Finch, milliardaire reclus qui se révèle être l’inventeur de la machine, une intelligence artificielle qui permet de détecter et de prédire les futurs crimes en désignant le numéro de sécurité sociale de la victime ou du coupable. Ce génie indiscutable et hacker hors pair avait tout pour n’être qu’un énième stéréotype télévisuel, mais il n’en sera rien grâce à une histoire qui ne cessera de nous en révéler toujours un peu plus sur cet homme mystérieux déterminé à aider les gens et hanté par ses erreurs passées.

Batman: The Dark Knight Returns (2012/2013)

Michael Emerson est le genre d’acteurs qu’il suffit d’entendre parler pour que l’on sache que c’est lui. Il a une voix que l’on reconnait entre mille, ce qui est mis à profit dans l’animé Batman: The Dark Knight Returns, où il incarne alors le Joker. Méchant iconique de l’univers de Batman, devant marcher dans les pas de Mark Hamill, Emerson parvient à relever le défi et s’approprier le personnage.

Mais aussi : en méchant sous-exploité dans la saison 6 d’Arrow ; en riche collectionneur dans la saison 4 de Mozart in Jungle le temps de deux épisodes ; en membre de la Dixie Mafia dans un épisode de la saison 1 de Claws ; ou encore dans la peau de l’abbé dans la minisérie Le Nom de la Rose.

