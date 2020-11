Qui est Olivia Colman, la star de The Crown ?

Aujourd’hui, Olivia Colman semble être partout. D’ailleurs, elle est actuellement sur Netflix, ayant reprit le relais de Claire Foy dans le rôle de la reine d’Angleterre dans les saisons 3 et 4 de The Crown. Cela dit, elle n’a pas toujours été une actrice aussi demandée.

Née en janvier 1974, Olivia Colman entama sa carrière d’actrice en 2000 et enchaina des petits rôles, souvent en guest star, sur le petit écran. Travailler avec David Mitchell et Robert Webb changea légèrement cela et lui permit de se faire un trou dans le domaine de la comédie. Néanmoins, elle finira également par étendre son registre du côté du drame, s’imposant comme étant une des actrices les plus versatiles de ces dernières années.

Cela ne passa pas inaperçu, car elle a déjà à son actif trois victoires aux BAFTA (les Emmy Awards de la télévision britannique), en plus que de nombreuses autres nominations et récompenses, même en dehors de l’Angleterre.

Si vous n’êtes pas encore familier avec le travail d’Olivia Colman, voici donc 7 de ses rôles les plus incontournables.

Peep Show (2003–2015)

Olivia Colman fit ses débuts dans le sketch show Bruiser de David Mitchell et Robert Webb. Elle participa d’ailleurs également à The Mitchell and Webb Situation et plus tard à That Mitchell and Webb Look. Néanmoins, sa collaboration avec les deux comédiens qui reste la plus marquante à ce jour est Peep Show. Dans cette comédie culte de Jesse Armstrong et Sam Bain, nous suivons les vies de Mark (Mitchell) et Jez (Webb), deux amis et colocataires dysfonctionnels. Le concept du show est assez particulier, puisqu’il est raconté en suivant différents points de vue qui nous emmènent dans la tête des deux protagonistes. Olivia Colman est Sophie, collègue de travail sur laquelle Mark obsède. Ils finiront par développer une relation, fonderont une famille et se sépareront. C’est une longue aventure hilarante.

Rev (2010–2014)

Olivia Colman n’a donc pas toujours été la tête d’affiche, bien au contraire. Cela ne l’empêcha pas de briller et de voler la vedette à ses collaborateurs. Dans Rev., elle incarne Alex, la femme du révérend Adam Smallbone joué par Tom Hollander — la série parlant des obstacles que rencontre Adam dans sa paroisse. Le duo fait des étincelles.

Tyrannosaur (2011)

Premier film réalisé par Paddy Considine — avec lequel Olivia Colman retravaillera devant la caméra dans The Suspicions of Mr Whicher: The Murder In Angel Lane —, Tyrannosaur est un drame qui parle de Joseph (Peter Mullan) qui ne parvient plus à refaire surface suite au décès de sa femme. Un jour il entre dans la boutique de Hannah (Colman) qui essaie de lui venir en aide grâce à sa foi. Ils vont alors devenir amis et il tentera de l’aider à sortir de l’emprise de son mari abusif. C’est un drame touchant et intense, et un rôle pour lequel Olivia Colman reçut de nombreuses récompenses.

Broadchurch (2013–2017)

Probablement le rôle le plus connu de sa carrière jusque-là, puisque c’est clairement celui qui a fait connaitre Olivia Colman au-delà des frontières de la Grande-Bretagne. Broadchurch débute donc comme étant une enquête sur la mort du jeune Danny Latimer. Alec Hardy (David Tennant) et Ellie Miller (Olivia Colman) doivent démasquer le tueur et se retrouvent à exposer leur petite communauté pour ce qu’elle est vraiment. Après trois saisons, la série de Chris Chibnall a su imposer Hardy et Miller comme étant un des meilleurs duos du petit écran britannique.

The Night Manager (2016)

Dans cette mini-série adaptant un roman de John le Carré, Olivia Colman tient un rôle secondaire, mais ne manque encore une fois pas de faire impression. Elle incarne ainsi Angela Burr qui est chargée de recruter Jonathan Pine (Tom Hiddleston), le manager de nuit d’un hôtel de luxe, pour qu’il infiltre le cercle privé de Richard Onslow Roper (Hugh Laurie), un vendeur d’armes. Personnage originellement masculin sur papier, Olivia Colman, alors enceinte, donne vie à une femme pleine de ressources qui est capable de voir mieux que personne l’importance des enjeux dans cette affaire, autant à grande qu’à petite échelle.

La Favorite (2018)

Avant The Crown, Olivia Colman a retrouvé le réalisateur de The Lobster, Yorgos Lanthimos, avec lequel elle avait travaillé quelques années plus tôt pour La Favorite, un film historique. Elle incarna alors une autre reine d’Angleterre, Anne. Un rôle qui lui permit de remporter un Oscar. Le film nous ramène ainsi en Angleterre, au XVIIIe siècle, sous le règne de la reine Anne, un peu folle et dernière des Stuarts, la jeune Abigail (Emma Stone) soulage la souveraine de sa goutte, entre dans ses faveurs, y compris érotiques, et devient la rivale de Lady Sarah (Rachel Weisz), une femme redoutablement intelligente et qui dirige le pays…

Fleabag (2016, 2019)

Malgré ses succès, Olivia Colman n’a pas toujours le premier rôle dans les projets auxquels elle participe. On peut ainsi la voir en récurrente dans le succès international qu’est la comédie britannique Fleabag de Phoebe Waller-Bridge. Elle incarne la marraine/belle-mère de la fameuse Fleabag, un rôle presque à contre-emploi, puisqu’elle est égoïste, prétentieuse et adepte des coups bas. Si vous n’êtes pas familier avec cette comédie noire, Fleabag est à propos d’une femme (Waller-Bridge) dont l’existence s’écroule doucement alors qu’elle tente de garder la tête hors de l’eau après la mort de sa meilleure amie, mais qui est bien trop absorbée par sa propre personne pour affronter ses véritables problèmes.

Autres séries à voir avec Olivia Colman : Twenty-Twelve, Accused, Exile, Beautiful People, Green Wing, Les Misérables ou encore Flowers.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.