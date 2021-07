5 séries à surveiller en juillet 2021, de Power Book III à Ted Lasso

Le mois de juin marque le début de la saison estivale, ce qui veut dire qu’il y avait traditionnellement moins de séries à découvrir, mais les services de streaming ont quelque peu changé cela ces dernières années. Ainsi, il y a des séries intrigantes à surveiller dans les semaines à venir.

Il y a en effet des retours attendus, de séries anciennes et d’autres qui le sont un peu moins, mais aussi des nouveautés venant de talents confirmés et des mini-séries aux castings prometteurs.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

The White Lotus (HBO) – Dimanche 11 juillet

Mini-série de l’été sur HBO, The White Lotus est une création de Mike White (Enlightened) qui se présente comme une satire sociale prenant place dans un complexe hôtelier exclusif à Hawaï. L’histoire suit différents clients de l’hôtel (Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, Steve Zahn…) au cours d’une semaine où ils ont prévu de se relaxer et de se ressourcer dans ce décor paradisiaque. Mais chaque jour qui passe brise un peu plus l’image parfaite que tentent de renvoyer les clients, les employés et même ce lieu idyllique en laissant apparaitre la noirceur qui les habite.

Dr Death (Paramount+) – Jeudi 15 juillet

Autre mini-série au joli casting, sur Peacock cette fois, Dr Death se base sur le podcast du même nom et qui nous propose de découvrir la terrifiante histoire du Dr Christopher Duntsch (Joshua Jackson), une star montante et meurtrière de la communauté médicale de Dallas au Texas. Le charismatique Dr Duntsch a développé sa réputation en tant que neurochirurgien compétent, mais cela change soudainement quand des patients passant sur sa table pour des opérations de routine n’en ressortent pas vivants. Le nombre de victimes augmente. Les docteurs Robert Henderson (Alec Baldwin) et Randall Kirby (Christian Slater) contactent alors l’assistante du procureur de Dallas, Michelle Shughart (AnnaSophia Robb), pour tenter de l’arrêter.

American Horror Stories (FX) – Jeudi 15 juillet

En attendant la saison 10 d’American Horror Story, FX lance une sorte de spin-off avec American Horror Stories qui offre à chaque épisode une nouvelle histoire d’horreur s’inspirant de faits divers, de légendes urbaines ou d’histoires paranormales. On y croisera des visages familiers comme Taissa Farmiga, Evan Peters, Rosa Salazar et Celia Finklenstein qui reprennent leurs rôles de la saison 1 d’American Horror Story lors des deux premiers épisodes. Paris Jackson, Sierra McCormick, Merrin Dungey, Matt Bomer, Madison Bailey, Leonardo Cecchi, Amy Grabow, Naomi Grossman, John Carroll Lynch, Kevin McHale, Charles Melton, Dyllón Burnside et Danny Trejo sont également annoncés.

Power: Book III (StarzPlay) – Dimanche 18 juillet

Second spin-off de Power qui arrive après le succès de Ghost (aka le Book II disponible sur StarzPlay), Power Book III: Raising Kanan nous invitera à revenir dans le temps avec un voyage dans les années 90 où l’on pourra retrouver un jeune Kanan Stark (joué par Curtis « 50 Cent » Jackson dans Power et par Mekai Curtis dans cette série). L’histoire s’intéressera à Kanan alors qu’il était un adolescent de 15 ans qui apprenait le code de la rue. Il travaille alors avec sa mère, Raquel « Raq » Thomas (Patina Miller), vendeuse de cocaïne avec un réseau en développement dans les rues de New York. Le duo mère/fils doit rester soudé pour s’en sortir.

Ted Lasso (Apple TV+) – Vendredi 23 juillet

Véritable succès populaire d’Apple TV+, le retour de la comédie Ted Lasso pour sa saison 2 est clairement attendu pour égayer cet été. Pour rappel, Ted Lasso (Jason Sudeikis) est un entraineur de foot américain engagé pour diriger une équipe britannique, malgré son inexpérience. Mais il compense son manque de connaissances par son optimisme, sa détermination à toute épreuve … et par des biscuits. En saison 2, Ted Lasso va devoir aider son équipe à remonter la pente, car la saison ne progresse pas dans son sens, et retrouver le chemin vers la victoire va demander du travail et un peu d’humour.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

